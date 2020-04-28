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    Кравец продлил контракт с «Витязем»

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    Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец продлил контракт с клубом.

    Михаил Кравец
    Михаил Кравец

    Как сообщает официальный сайт «Витязя», соглашение рассчитано на один сезон.

    «Я очень рад продолжить работу в подмосковном клубе. Все знали, что подписание нового контракта было лишь делом времени. Решение было давно согласовано между мной и клубом. Из-за объявления изоляции возникли технические сложности, и теперь они позади. Будем строить новую команду, конечно, сохранив костяк, и побеждать!», — сказал Кравец.

    Специалист возглавляет «Витязь» с мая 2019 года.

    В прошедшем сезоне под его руководством команда заняла седьмое место в Западной конференции и выбыла в первом раунде Кубка Гагарина. 0

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