Знаменитый хоккеист хочет баллотироваться в президенты Чехии

Бывший вратарь сборной Чехиизаявил о желании стать президентом страны.

«Я действительно думаю об этом. Это не просто мелькнуло в моей голове. Я серьезно думаю о желании однажды стать президентом. Это интересует меня.

Конечно, все может измениться. Каждый может изменить мнения, желания, цели. Но сейчас изучаю это. Меня интересует все, что связано с этой высшей конституционной функцией», — цитирует 55-летнего Гашека Isport.cz.

Напомним, что накануне Гашек, который во время своей спортивной карьеры носил прозвище «Доминатор», замкнул тройку в рейтинге лучших вратарей НХЛ.

В бытность игроком он в составе «Детройт Ред Уингз» дважды выигрывал Кубок Стэнли, шесть раз завоевывал индивидуальную награду «Везина Трофи», как лучший вратарь сезона НХЛ, а еще два раза брал «Харт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата. 0