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    Титов: Думаю, что плей-офф КХЛ возобновится не позже начала мая

    Хоккей КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Известный российский тренер Герман Титов сделал прогноз на возобновление плей-офф КХЛ.

    Герман Титов
    Герман Титов

    Напомним, что Кубок Гагагрина был временно приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире.

    «Коронавирус — проблема, с которой борется весь мир. В Канаде и Северной Америке все соревнования уже давно приостановили, сегодня было объявлено и о том, что плей-офф Кубка Гагарина берет паузу.

    Все логично и правильно. Самое главное здоровье человека. Хоккей для болельщиков. Играть без зрителей, все же не то.

    Уверен, что когда бы не возобновился плей-офф, пусть даже летом, на всех играх трибуны будут заполнены до отказа.

    В России хоккей любят, в некоторых городах, таких как, например, Санкт-Петербург, Москва, Уфа или Казань это вообще вид спорта номер один.

    Думаю, что плей-офф КХЛ возобновится не позже начала мая. Так что вместо чемпионата мира мы будем следить за решающими стадиями Кубка Гагарина. Победитель сезона в КХЛ должен быть определен», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс». 0

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