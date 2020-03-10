«Динамо» обыграло «Спартак» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина

«Динамо» повело в серии
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В составе «бело-голубых» также отличились Вадим Шипачев, Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин. У спартаковцев гол забил Патрик Херсли.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «бело-голубых». Шестая игра, которая может стать решающей, пройдет 12 марта на площадке «Спартака».
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Шипачев — 4 (Яшкин, Петерссон), 38:00 — 1:0. Афиногенов — 1 (Алексеев), 47:38 — 2:0. Херсли — 3 (бол., Даугавиньш, Кутейкин), 57:03 — 2:1. Полыгалов — 2 (мен., п.в.), 57:47 — 3:1. Яшкин — 2 (п.в.), 59:21 — 4:1Вратари: Еременко — Беспалов (55:21 — 57:03, 57:16 — 58:08, 58:12 — 59:21)Штраф: 12 — 6Броски: 29 (7+14+8) — 36 (10+9+17)