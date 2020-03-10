«Динамо» обыграло «Спартак» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина

в пятом матче серииобыгралосо счетом 4:1. Победный гол забил Максим Афиногенов.

«Динамо» повело в серии twitter.com/dynamo_ru 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

В составе «бело-голубых» также отличились Вадим Шипачев, Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин. У спартаковцев гол забил Патрик Херсли.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «бело-голубых». Шестая игра, которая может стать решающей, пройдет 12 марта на площадке «Спартака».