СКА разгромил «Йокерит»

Хоккеисты СКА
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Авторами забитых голов у СКА стали хоккеисты Кирилл Марченко, Иван Морозов, Евгений Кетов, Миро Аалтонен, Василий Подколзин и Андрей Кузьменко.
СКА оторвался от «Йокерита» на 7 очков и занимает второе место в Западной конференции. У хозяев 84 пункта и третья строчка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
Голы: Лехтонен — 18 (бол., Йенсен, Хаапала), 4:06 — 1:0. Марченко — 6 (Токранов), 9:30 — 1:1. Морозов — 5 (Подколзин), 30:16 — 1:2. Кетов — 12 (Зуб, Хафизуллин), 34:22 — 1:3. Аалтонен — 11 (бол., Марченко, Хафизуллин), 48:06 — 1:4. Марченко — 7 (п.в., Подколзин), 58:15 — 1:5. Коскиранта — 8 (Марченко, Бурдасов), 58:38 — 1:6Вратари: А. Ниеми (54:13 — 58:15) — ХелльбергШтраф: 4 — 12Броски: 30 (13+7+10) — 25 (5+10+10)