«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

Уфимскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому «Спартаку» со счетом 2:5 (1:3, 0:0, 1:2).

В составе победителей отличились Иван Вишневский, Андрей Кутейкин, Артем Федоров, Робин Ганзл и Антон Злобин.

За уфимцев шайбы забросили Александр Бурмистров и Никита Сошников.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 57 встречах.

«Салават Юлаев» находится на шестой позиции на Востоке, имея 63 очка после 57 встреч.

15 февраля «Спартак» сыграет в гостях с «Ак Барсом», а «Салават» примет СКА

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:3, 0:0, 1:2) Голы: Д. Вишневский — 8 (Рылов, Галимов), 4:54 — 0:1. Кутейкин — 6 (Злобин), 6:18 — 0:2. Федоров — 17 (Кутейкин, Кокарев), 12:14 — 0:3. Бурмистров — 6 (Крикунов, Сошников), 19:38 — 1:3. Ганзл — 15, 52:17 — 1:4. Злобин — 1 (Никонцев, Юньков), 55:25 — 1:5. Сошников — 24 (бол.), 59:38 — 2:5Вратари: Метсола (Кареев, 12:14) — ГудачекБроски: 38 (15+10+13) — 31 (16+8+7)Штраф: 4 — 8

В другом матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своем льду уступил финскому «Йокериту» со счетом 3:4.

В составе победителей дубль на счету Ахти Оксанена, еще по шайбе забросили Велли-Матти Савинайнен и Брайан О’Нил.

За «Автомобилист» два гла записал на свой счет Брукс Мэйсек, еще один — Александр Кучерявенко.

Финский клуб выиграл третью встречу подряд, а вот «Автомобилист» потерпел третье поражение кряду.