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    «Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Спартак Автомобилист Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому «Спартаку» со счетом 2:5 (1:3, 0:0, 1:2).

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе победителей отличились Иван Вишневский, Андрей Кутейкин, Артем Федоров, Робин Ганзл и Антон Злобин.

    За уфимцев шайбы забросили Александр Бурмистров и Никита Сошников.

    «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 57 встречах.

    «Салават Юлаев» находится на шестой позиции на Востоке, имея 63 очка после 57 встреч.

    15 февраля «Спартак» сыграет в гостях с «Ак Барсом», а «Салават» примет СКА

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)
    Голы: Д. Вишневский — 8 (Рылов, Галимов), 4:54 — 0:1. Кутейкин — 6 (Злобин), 6:18 — 0:2. Федоров — 17 (Кутейкин, Кокарев), 12:14 — 0:3. Бурмистров — 6 (Крикунов, Сошников), 19:38 — 1:3. Ганзл — 15, 52:17 — 1:4. Злобин — 1 (Никонцев, Юньков), 55:25 — 1:5. Сошников — 24 (бол.), 59:38 — 2:5Вратари: Метсола (Кареев, 12:14) — ГудачекБроски: 38 (15+10+13) — 31 (16+8+7)Штраф: 4 — 8

    В другом матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своем льду уступил финскому «Йокериту» со счетом 3:4.

    В составе победителей дубль на счету Ахти Оксанена, еще по шайбе забросили Велли-Матти Савинайнен и Брайан О’Нил.

    За «Автомобилист» два гла записал на свой счет Брукс Мэйсек, еще один — Александр Кучерявенко.

    Финский клуб выиграл третью встречу подряд, а вот «Автомобилист» потерпел третье поражение кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)
    Голы: Оксанен — 6 (Анттила), 10:44 — 0:1. Оксанен — 7 (Анттила, Пильстрем), 27:09 — 0:2. Савинайнен — 10 (мен., Норман), 31:51 — 0:3. Мэйсек — 22 (Доус, Голышев), 49:56 — 1:3. О`Нилл — 19 (Йоэнсуу), 57:08 — 1:4. Мэйсек — 23 (Доус), 59:42 — 2:4. Кучерявенко — 2, 59:59 — 3:4Вратари: Галкин — КалниньшБроски: 26 (9+7+10) — 24 (8+10+6)Штраф: 10 — 10
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