«Йокерит» добыл тяжелую победу над «Трактором»

В рамках турнира КХЛсумел вырвать победу уна своем льду, выиграв со счетом 3:2.

За финнов забивали Марко Анттила и Вели-Матти Савинайнен, который отметился дважды. Ярослав Косов и Лукаш Седлак забивали за гостей из Челябинска.

По итогам этой встречи хозяева набрали 77 очков и вышли на третью строчку в группе Запада. «Трактор» находится на дне турнирной таблицы Востока с 47 очками.