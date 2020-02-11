«Йокерит» добыл тяжелую победу над «Трактором»

Марко Антилла
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За финнов забивали Марко Анттила и Вели-Матти Савинайнен, который отметился дважды. Ярослав Косов и Лукаш Седлак забивали за гостей из Челябинска.
По итогам этой встречи хозяева набрали 77 очков и вышли на третью строчку в группе Запада. «Трактор» находится на дне турнирной таблицы Востока с 47 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Голы: Косов — 10 (Бородкин, Сергиенко), 20:53 — 0:1. Савинайнен — 8 (бол., Мозес, О`Нилл), 25:48 — 1:1. Седлак — 20 (Карпухин, Меньшиков), 33:14 — 1:2. Анттила — 10 (Лехтонен, Оксанен), 51:49 — 2:2. Савинайнен — 9 (мен., О`Нилл), 55:15 — 3:2Вратари: Калниньш — Галимов (Федотов, 42:34, 57:03 — 57:08, 57:14 — 58:12, 59:31)Штраф: 10 — 8Броски: 33 (8+11+14) — 26 (8+8+10)