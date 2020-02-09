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    Кудашов: Начали сыгрываться, появилась уверенность, начала просматриваться игра

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Шведские хоккейные игры Евротур
    Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал поражение от Чехии в заключительном матче Шведских игр.

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    Команда России трижды вела по ходу матча, но в итоге все-таки упустила победу, пропустив третью шайбу в за секунду до конца основного времени (3:3). В серии буллитов чехи оказались удачливее, победив 3:0.

    «Очень обидное поражение. Но, знаете, не приобретя опыт… Опыт нужен, чтобы выигрывать такие матчи. Опять наделали детских ошибок, которые не позволили сегодня выиграть.

    А так — третий матч, уже стало чуть лучше. Начали сыгрываться, появилась уверенность, начала просматриваться игра.

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    • Как оценю действия молодых? Вы же сами все видели. Они немного подустали, никогда не имели такого количества игрового времени, немного подустали.

    Третий пропущенный гол? Там были и индивидуальные, и коллективные ошибки. Все вместе. Это опыт. Это детские ошибки, по сути-то. Секунда оставалась, зачем куда-то дергаться? Стой по центру и все.

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    У нас постоянно разные игроки, поэтому постоянно приходиться выстраивать команду из разных хоккеистов. Наверное, это самый большой опыт.

    Сегодня у нас был усеченный состав, не было явных звеньев — оборонительных и атакующих, поэтому приходилось искать сочетания, приходилось искать тех, кто будет играть в большинстве и меньшинстве.

    В первую очередь мы преследовали цель дать возможность, посмотреть игроков. Дать им почувствовать другие скорости, другую ответственность, дать понять, это другая планета.

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    • Любая ошибка здесь наказывается. Теперь они будут об этом знать, им есть к чему стремиться», — цитирует тренера Чемпионат.

    Сборная России завершила Шведские игры на последнем месте набрав 1 очко. 6 февраля команда Кудашова проиграла финнам 0:3, а 8-го уступила сборной Швеции со счетом 2:5.

    Команда Кудашова замыкает и общую таблицу Еврохоккейтура, набрав 8 очков в 9 матчах.

    Заключительный четвертый этап Еврохоккейтура Чешские игры пройдет с 30 апреля по 3 мая. 0

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