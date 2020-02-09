Кудашов: Начали сыгрываться, появилась уверенность, начала просматриваться игра

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал поражение от Чехии в заключительном матче Шведских игр.

Команда России трижды вела по ходу матча, но в итоге все-таки упустила победу, пропустив третью шайбу в за секунду до конца основного времени (3:3). В серии буллитов чехи оказались удачливее, победив 3:0.

«Очень обидное поражение. Но, знаете, не приобретя опыт… Опыт нужен, чтобы выигрывать такие матчи. Опять наделали детских ошибок, которые не позволили сегодня выиграть.

А так — третий матч, уже стало чуть лучше. Начали сыгрываться, появилась уверенность, начала просматриваться игра.

Как оценю действия молодых? Вы же сами все видели. Они немного подустали, никогда не имели такого количества игрового времени, немного подустали.

Третий пропущенный гол? Там были и индивидуальные, и коллективные ошибки. Все вместе. Это опыт. Это детские ошибки, по сути-то. Секунда оставалась, зачем куда-то дергаться? Стой по центру и все.

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У нас постоянно разные игроки, поэтому постоянно приходиться выстраивать команду из разных хоккеистов. Наверное, это самый большой опыт.

Сегодня у нас был усеченный состав, не было явных звеньев — оборонительных и атакующих, поэтому приходилось искать сочетания, приходилось искать тех, кто будет играть в большинстве и меньшинстве.

В первую очередь мы преследовали цель дать возможность, посмотреть игроков. Дать им почувствовать другие скорости, другую ответственность, дать понять, это другая планета.

Любая ошибка здесь наказывается. Теперь они будут об этом знать, им есть к чему стремиться», — цитирует тренера Чемпионат.

Сборная России завершила Шведские игры на последнем месте набрав 1 очко. 6 февраля команда Кудашова проиграла финнам 0:3, а 8-го уступила сборной Швеции со счетом 2:5.

Команда Кудашова замыкает и общую таблицу Еврохоккейтура, набрав 8 очков в 9 матчах.

Заключительный четвертый этап Еврохоккейтура Чешские игры пройдет с 30 апреля по 3 мая. 0