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    Пятерка от шведов. Сборная России не готова к Евротуру

    Второе поражение сборной России на Шведских играх — в нашем обзоре прессы

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    Россия — Швеция
    Россия — Швеция
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    Сборная России потерпела поражение от команды Швеции (2:5) в рамках третьего этапа Евротура. Россияне пропустили первую шайбу на 46-й секунде матча, когда забросил Маркус Нильссон. Во втором периоде шведы еще дважды огорчили Александра Самонова — точные броски на счету Самуэля Фагемо и Эмиля Сильвегора. На 48-й минуте россияне сумели распечатать ворота Тре Крунур благодаря броску Павла Порядина. Однако через минуту шведы вновь вернули себе преимущество в три шайбы — на этот раз забросил Лукас Бенгтссон. Через несколько минут сборная России пропустила еще одну шайбу от Бенгтссона. Окончательный счет встречи установил форвард Павел Кудрявцев.

    Снова быстрый гол

    Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева оценивает изменения в составе российской команды и констатирует, что россияне вновь пропустили быстрый гол.

    «После неудачной игры с Финляндией Алексей Кудашов вполне логично пошел на изменения в составе. Для начала убрал Шарова, Дронова и Светлакова, которые плохо выглядели в Хельсинки. Первых двоих главный тренер "посадил" еще по ходу встречи. Помимо этого третья и четвертая тройки претерпели изменения, а также пары защитников поменялись местами.

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  • 07/02/2020

    • В воротах был заявлен Самонов, здорово вышедший на замену в четверг. Изначально планировалось, что в первом матче сыграет Бобков, однако голкипер "Авангарда" приболел и не попал в заявку. Скорее всего он выйдет на лед завтра в игре с Чехией.

    Год назад сборные в Стокгольме играли на стареньком и ветхом стадионе "Ховет". В этот раз Шведские игры организаторы решили провести на красавице "Глобен-Арене", вмещающей почти 14 тысяч зрителей. И не прогадали: на матче Швеция — Россия собрался аншлаг.

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    • Гости начали встречу точно так же, как и двумя днями ранее: пропустили на первой же минуте в первой же смене. Маркус Нильссон оставил не у дел Самонова и первое звено россиян».

    Самсонов попытался реабилитироваться

    Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев отмечает, что после быстрого гола россияне постарались навязать борьбу шведам.

    «Следующая десятиминутка — бенефис Самонова. Он держал нас в игре. Шведы были мобильнее, копали на пятачке. Их вратарь Юханссон то и дело совершал разминочные па, дабы не замерзнуть. Возможно, наши перегорели во время исполнения российского гимна "мурановскими девушками" — квартет вживую исполнил все три куплета. Это тот случай, когда лучше меньше, да лучше.

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    • Ларса впервые побеспокоили на 8-й минуте. Денисенко бросил с острого угла и бросился к отскочившей от вратаря шайбе, сорвав с того маску. Судьи выписали капитану нашей молодежки малый штраф. В меньшинстве Романов проверил одноклубника броском со средней дистанции, Ларс сохранял бдительность.

    Тут же дал о себе знать бронзовый призер МЧМ-2020 Фагемо, которого представили лидером шведов в Остраве. Нам ведь, наивным, казалось, что их лидера и капитана снял с пробега в полуфинале наш капитан Денисенко. Фагемо готов был добить шайбу в пустой угол, да Голышев помешал.

    Россия — Швеция

    Продолжая молодежную тему, сообщу: нашему защитнику Галенюку прилетело в ухо, пришлось на лавке лед прикладывать.

    И все-таки в последние пять минут периода россияне оживились и кое-что показали из атакующего арсенала. Швец-Роговой воспользовался позиционной ошибкой защитника, но бросил в живот давно сидевшему на щитках вратарю.

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    Великолепен был в проходе по правому краю Подколзина. Наш 11-й номер включил ноги, объехал соперника, шайба после броска в ближний угол попала во вратарскую маску, отскочила в крестовину и вылетела в поле».

    Фагемо напомнил о себе

    Автор «Чемпионата» Павел Панышев фиксирует, что второй период остался за шведской командой.

    «Во втором периоде команды старались действовать осторожно. Россияне перестали проваливаться в обороне, старалось молодёжное звено из СКА. Активно подсказывал молодым хоккеистам старший тренер сборной России Валерий Брагин, прекрасно знающий все сильные и слабые стороны игроков.

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    • Забил же тот, о ком не знал защитник сборной России Александр Романов. Помните тот комментарий нашего игрока? Фагемо не скрывал, что хотел бы обыграть Россию и таким образом поквитаться с ней за поражение в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

    После удаления Голышева из правого круга вбрасывания с кистей атаковал Лундквист, а Фагемо на пятаке подставил клюшку и подправил шайбу в ворота. Самонов оказался бессилен. Шведский нападающий 2000 года рождения оказался в нужном месте в нужное время.

    Россия — Швеция

    Вскоре серьёзно ошибся и сам Романов. Молодой защитник потерял шайбу в чужой зоне, шведы вдвоём выкатились на ворота Самонова и со второй попытки поразили цель, сыграв на добивании. Отличился Эмиль Сюльвегорд».

    Отмененная шайба

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис отмечает проблемы сборной России в обороне и огорчается тому, что гол Рафикова был отменен судьями.

    «В игре против сборной Финляндии наломала дров пара Миронов — Дронов. Динамовец матч со шведами начал седьмым защитником, а магнитогорец и вовсе смотрел за ним с трибуны. Нельзя сказать, что видоизмененная оборона представляла собой образец надежности и безупречности. Но свой пятачок она чистила более-менее неплохо.

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    • Третий гол стал следствием ляпа Романова, допустившего потерю под давлением. Ошибки подобного порядка, сделанные на широкой площадке, вряд ли стоит оценивать применительно к его потенциальному отъезду в "Монреаль". Находясь у чужой синей линии, защитник обязан иногда идти на риск. Особенно в условиях, когда мало что получается у нападения. Игра в атаке у нашей команды получалась редкими фрагментами.

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    Отсутствие наигранных связок, как оказалось имеет значение. При всей симпатии к молодежной тройке, представляющей СКА, спрос с нее пока не может быть великим. На фоне других сочетаний, где часто наблюдался хаос, она хотя бы выделялась осмысленными действиями. Пять подряд периодов без заброшенных шайб — это провал по любым меркам. Незадолго до второго перерыва Рафиков наконец-то пробил Юханссона, но арбитры после консультаций взятие ворот справедливо отменили. Галимов как мог пытался избежать контакта с голкипером и все-таки немного перестаралась в своем стремлении работать на чужом пятачке».

    Кудрявцев и Порядин дарят нам надежду

    Автор Allhockey.ru Владислав Уткин находит в заключительном игровом отрезке поводы для оптимизма, несмотря на крупный счет.

    «А вот в третьем периоде российская сборная наконец-то заиграла так, как должна была это делать с самого начала матча. У нас появились неплохие розыгрыши в чужой зоне с подставлениями и нормальным давлением на чужие ворота. Активная игра в зоне шведов продолжилась и после большинства. Помощь пришла от наших резервов. Павел Порядин, который был заявлен на сегодняшнюю игру 13-м нападающим, после одного из выигранных нами вбрасываний подхватил шайбу на правом фланге, вылез на ворота и с неудобной руки просунул шайбу в сетку.

    Россия — Швеция

    К сожалению, класс любой команды выражается в том, как она реагирует на пропущенный гол. Логично было ожидать, что шведы после гола Порядина постараются провести несколько смен в нашей зоне. Они так и сделали, и им удалось забить. Лукас Бенгтссон подключился к контратаке "четыре в два" и с пятака протолкнул снаряд между щитков Самонова. Он же в большинстве забросил пятую шайбу, нанеся точный кистевой бросок с синей линии.

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    Но последнее слово в этой встрече осталось за нашей сборной. За шесть с лишним минут до сирены подопечным Кудашова после ошибки все того Бенгтссона удалась отличная контратака. Зернов с левого фланга отдал в центр на Голышева, который тут же переадресовал шайбу на дальнюю штангу Кудрявцеву. Тот был точен.

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    • Сборная России вновь уступила своему сопернику с разницей в три шайбы. Но сегодня это поражение не выглядело безнадежным. Наша команда в третьем периоде показала хорошую и нацеленную игру в атаке — то, чего и ждали от молодежи. Да, есть ошибки в обороне, но многие из ребят этого созыва только входят во взрослый хоккей. А значит, недочеты неизбежны. Главное — сделать нужные выводы и постараться перенести ту игру, которая у нас была в заключительной двадцатиминутке, на матч с чехами». 0

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