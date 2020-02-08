Пятерка от шведов. Сборная России не готова к Евротуру

Снова быстрый гол
Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева оценивает изменения в составе российской команды и констатирует, что россияне вновь пропустили быстрый гол.
«После неудачной игры с Финляндией Алексей Кудашов вполне логично пошел на изменения в составе. Для начала убрал Шарова, Дронова и Светлакова, которые плохо выглядели в Хельсинки. Первых двоих главный тренер "посадил" еще по ходу встречи. Помимо этого третья и четвертая тройки претерпели изменения, а также пары защитников поменялись местами.
В воротах был заявлен Самонов, здорово вышедший на замену в четверг. Изначально планировалось, что в первом матче сыграет Бобков, однако голкипер "Авангарда" приболел и не попал в заявку. Скорее всего он выйдет на лед завтра в игре с Чехией.
Год назад сборные в Стокгольме играли на стареньком и ветхом стадионе "Ховет". В этот раз Шведские игры организаторы решили провести на красавице "Глобен-Арене", вмещающей почти 14 тысяч зрителей. И не прогадали: на матче Швеция — Россия собрался аншлаг.
Гости начали встречу точно так же, как и двумя днями ранее: пропустили на первой же минуте в первой же смене. Маркус Нильссон оставил не у дел Самонова и первое звено россиян».
Самсонов попытался реабилитироваться
Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев отмечает, что после быстрого гола россияне постарались навязать борьбу шведам.
«Следующая десятиминутка — бенефис Самонова. Он держал нас в игре. Шведы были мобильнее, копали на пятачке. Их вратарь Юханссон то и дело совершал разминочные па, дабы не замерзнуть. Возможно, наши перегорели во время исполнения российского гимна "мурановскими девушками" — квартет вживую исполнил все три куплета. Это тот случай, когда лучше меньше, да лучше.
Ларса впервые побеспокоили на 8-й минуте. Денисенко бросил с острого угла и бросился к отскочившей от вратаря шайбе, сорвав с того маску. Судьи выписали капитану нашей молодежки малый штраф. В меньшинстве Романов проверил одноклубника броском со средней дистанции, Ларс сохранял бдительность.
Тут же дал о себе знать бронзовый призер МЧМ-2020 Фагемо, которого представили лидером шведов в Остраве. Нам ведь, наивным, казалось, что их лидера и капитана снял с пробега в полуфинале наш капитан Денисенко. Фагемо готов был добить шайбу в пустой угол, да Голышев помешал.
Продолжая молодежную тему, сообщу: нашему защитнику Галенюку прилетело в ухо, пришлось на лавке лед прикладывать.
И все-таки в последние пять минут периода россияне оживились и кое-что показали из атакующего арсенала. Швец-Роговой воспользовался позиционной ошибкой защитника, но бросил в живот давно сидевшему на щитках вратарю.
Великолепен был в проходе по правому краю Подколзина. Наш 11-й номер включил ноги, объехал соперника, шайба после броска в ближний угол попала во вратарскую маску, отскочила в крестовину и вылетела в поле».
Фагемо напомнил о себе
Автор «Чемпионата» Павел Панышев фиксирует, что второй период остался за шведской командой.
«Во втором периоде команды старались действовать осторожно. Россияне перестали проваливаться в обороне, старалось молодёжное звено из СКА. Активно подсказывал молодым хоккеистам старший тренер сборной России Валерий Брагин, прекрасно знающий все сильные и слабые стороны игроков.
Забил же тот, о ком не знал защитник сборной России Александр Романов. Помните тот комментарий нашего игрока? Фагемо не скрывал, что хотел бы обыграть Россию и таким образом поквитаться с ней за поражение в полуфинале молодёжного чемпионата мира.
После удаления Голышева из правого круга вбрасывания с кистей атаковал Лундквист, а Фагемо на пятаке подставил клюшку и подправил шайбу в ворота. Самонов оказался бессилен. Шведский нападающий 2000 года рождения оказался в нужном месте в нужное время.
Вскоре серьёзно ошибся и сам Романов. Молодой защитник потерял шайбу в чужой зоне, шведы вдвоём выкатились на ворота Самонова и со второй попытки поразили цель, сыграв на добивании. Отличился Эмиль Сюльвегорд».
Отмененная шайба
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис отмечает проблемы сборной России в обороне и огорчается тому, что гол Рафикова был отменен судьями.
«В игре против сборной Финляндии наломала дров пара Миронов — Дронов. Динамовец матч со шведами начал седьмым защитником, а магнитогорец и вовсе смотрел за ним с трибуны. Нельзя сказать, что видоизмененная оборона представляла собой образец надежности и безупречности. Но свой пятачок она чистила более-менее неплохо.
Третий гол стал следствием ляпа Романова, допустившего потерю под давлением. Ошибки подобного порядка, сделанные на широкой площадке, вряд ли стоит оценивать применительно к его потенциальному отъезду в "Монреаль". Находясь у чужой синей линии, защитник обязан иногда идти на риск. Особенно в условиях, когда мало что получается у нападения. Игра в атаке у нашей команды получалась редкими фрагментами.
Отсутствие наигранных связок, как оказалось имеет значение. При всей симпатии к молодежной тройке, представляющей СКА, спрос с нее пока не может быть великим. На фоне других сочетаний, где часто наблюдался хаос, она хотя бы выделялась осмысленными действиями. Пять подряд периодов без заброшенных шайб — это провал по любым меркам. Незадолго до второго перерыва Рафиков наконец-то пробил Юханссона, но арбитры после консультаций взятие ворот справедливо отменили. Галимов как мог пытался избежать контакта с голкипером и все-таки немного перестаралась в своем стремлении работать на чужом пятачке».
Кудрявцев и Порядин дарят нам надежду
Автор Allhockey.ru Владислав Уткин находит в заключительном игровом отрезке поводы для оптимизма, несмотря на крупный счет.
«А вот в третьем периоде российская сборная наконец-то заиграла так, как должна была это делать с самого начала матча. У нас появились неплохие розыгрыши в чужой зоне с подставлениями и нормальным давлением на чужие ворота. Активная игра в зоне шведов продолжилась и после большинства. Помощь пришла от наших резервов. Павел Порядин, который был заявлен на сегодняшнюю игру 13-м нападающим, после одного из выигранных нами вбрасываний подхватил шайбу на правом фланге, вылез на ворота и с неудобной руки просунул шайбу в сетку.
К сожалению, класс любой команды выражается в том, как она реагирует на пропущенный гол. Логично было ожидать, что шведы после гола Порядина постараются провести несколько смен в нашей зоне. Они так и сделали, и им удалось забить. Лукас Бенгтссон подключился к контратаке "четыре в два" и с пятака протолкнул снаряд между щитков Самонова. Он же в большинстве забросил пятую шайбу, нанеся точный кистевой бросок с синей линии.
Но последнее слово в этой встрече осталось за нашей сборной. За шесть с лишним минут до сирены подопечным Кудашова после ошибки все того Бенгтссона удалась отличная контратака. Зернов с левого фланга отдал в центр на Голышева, который тут же переадресовал шайбу на дальнюю штангу Кудрявцеву. Тот был точен.
Сборная России вновь уступила своему сопернику с разницей в три шайбы. Но сегодня это поражение не выглядело безнадежным. Наша команда в третьем периоде показала хорошую и нацеленную игру в атаке — то, чего и ждали от молодежи. Да, есть ошибки в обороне, но многие из ребят этого созыва только входят во взрослый хоккей. А значит, недочеты неизбежны. Главное — сделать нужные выводы и постараться перенести ту игру, которая у нас была в заключительной двадцатиминутке, на матч с чехами». 0