Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минут

Сборная России проиграла команде Финляндии (0:3) в стартовом матче Шведских хоккейных игр — третьего этапа Евротура. Хозяева сумели забросить три шайбы за семь минут стартовой 20-минутки. После этого вместо Тимура Билялова ворота российской команды вышел защищать Александр Самонов. Финны открыли счет уже на первой минуте встречи. Отличился Теему Пулккинен. Позднее результативно завершили атаки своей команды Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила.

Эксперимент Кудашова

Автор «Спорта День за Днем» Матвей Кусакин изучает экспериментальный состав, выставленный новым тренерским штабом сборной России.

«Мы должны доминировать и играть первым номером, — смело заявил главный тренер сборной России Алексей Кудашов на презентации национальной команды перед третьим этапом Евротура. Но Кудашов, наверное, помнит, что обыгрывал финнов (2:0) на "Газпром Арене" в матче Кубка Первого канала и без пафосных речей.

На третий этап Евротура в сборную вызвали шесть призеров молодежного чемпионата мира, к которым добавили опытных завсегдатаев олимпийской сборной — Рушана Рафикова, Максима Мамина, Анатолия Голышева, олимпийского чемпиона Богдана Киселевича (капитан) и серебряного призера ЧМ-2015 Андрея Миронова. Такого колоссального эксперимента сборная России раньше себе не позволяла.

Перед Евротуром Алексею Кудашову сменили помощников: в штаб вошел главный тренер "молодежки" Валерий Брагин и экс защитник московского "Динамо" Александр Бойков. Брагин в главной сборной отвечает за атаку и большинство. Говорят, он получит и третий пост — помощника Кудашова в СКА.

Может быть, в Брагине видят будущего Юкку Ялонена. Бывший наставник СКА трижды выигрывал чемпионат мира: дважды с главной сборной Финляндии и раз — с "молодежкой". Прежний тренер сборной Анвар Гатиятулин, как утверждается в пресс-релизе ФХР, продолжит работу в штабе сборных команд России».

Состав на стартовый матч на Шведских хоккейных играх 🙌 #снамироссия pic.twitter.com/jDyIhVJxwF — Хоккей России (@russiahockey) February 6, 2020

Семь минут ада

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев поражается активному началу встречи, которое обернулось для россиян пропущенными шайбами.

«Выбор вратаря на вынесенный матч Шведских игр не удивил. Казанец Тимур Билялов, рекордсмен чемпионатов страны по сухой серии, восемь раз отстоявший на ноль, дебют в сборной заслужил. Скептики, правда, не унимались:

— Это в "Ак Барсе", где за вратаря сражается вся команда, Билялов так надежен. Но что будет в сборной? Создадут ли ему молодые защитники комфортные условия?

Сразу скажу: не создали. Уже на 7-й секунде (не минуте!) в наши ворота в одиночестве выкатился Тему Пулккинен. Мистер-бросок (динамовец чаще всех в КХЛ беспокоит голкиперов) с его пушкой не сомневался в исходе ближнего боя. Но Билялов парировал шайбу, она остановилась у его щитка, добить было некому.

Удивительно, но наши тренеры оставили на льду допустившую прокол пятерку. Не прошло и полминуты, как Пулккинен взял у Тимура и его команды микрореванш. Пустив в дело убийственный щелчок со средней дистанции. Шайба прошила вратарскую амуницию и вонзилась в сетку. Гости в этот момент затеяли смену.

Россия — Финляндия globallookpress.com

Кошмар продолжился. Спустя пять минут наши упустили к воротам Няттинена — не Йонаса из "Витязя", а Юлиуса — о КХЛ пока мечтающего. Он не оставил Билялову шансов, предварительно уехав от серебряного и бронзового призера ЧМ Андрея Миронова, как от стоячего».

Финская шоковая терапия

Автор Allhockey.ru Владислав Уткин фиксирует экзекуцию российской команды на старте матча, которая привела к замене голкипера.

«Не успели россияне оправиться от второго удара, как им тут же пришлось потерпеть третий. Сначала Василий Подколзин, который сегодня дебютировал в национальной команде и стал первым ее игроком, рожденным в XXI веке, в одной из редких наших атак не смог в ближнем бою с пятака переиграть вратаря соперника Франса Туохимаа. Да, это тот самый Туохимаа, который забивал шведам на Кубке Первого канала.

А затем, едва ли не в следующей атаке Велли-Матти Витасмяки в позиционной атаке набросил с угла зоны, а Юлиус Юнтилла подправил шайбу в ворота. Арбитрам показалось, что в момент контакта с шайбой его клюшка находилась выше перекладины. К сожалению, это было не так, и этот гол был засчитан.

Россия — Финляндия globallookpress.com

Наши тренеры решили, что на этом с Билялова достаточно, и заменили его на Александра Самонова. Больших претензий к Тимуру не предъявишь, кроме того, что первая пропущенная шайба была все-таки на нем. В моменте с третьим голом ему было очень сложно среагировать на рикошет, а минутой ранее его подвели защитники, не успевшие за быстроногим Няттиненом».

Не ужасно, но и не хорошо

Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева считает, что после трех пропущенных шайб россияне не рассыпались, но переломить ход игры им уже не удалось.

«У сборной России было несколько моментов в первом периоде, которые создавала молодежная тройка из СКА. Классный бросок был у Подколзина, полумомент — у Морозова. Василий еще и большинство для своей команды заработал, которое, правда, реализовать не удалось. Нельзя сказать, что россияне играли ужасно, провалы случались только у отдельных игроков.

Так, к середине встречи 'посадили' Шарова, периодически выпадал Швец-Роговой. Неудачно играл Светлаков, дважды удалившись. После перерыва тройка армейцев продолжала активно играть в чужой зоне, вот уже и Морозов заработал на себе удаление. Марченко классно отдавал на Рафикова, и каким-то чудом шайба остановилась на ленточке. Удивительно, но 19-летние парни выглядели лучше, чем их более опытные партнеры.

Россия — Финляндия globallookpress.com

Неплохо смотрелся Самонов, экстренно вышедший на замену. У Александра не получилась игра на Кубке Первого канала (в матче со шведами его заменил Сорокин). В Хельсинки голкипер СКА сделал несколько важных сэйвов и вообще излучал уверенность. "Одну забьем, и игра пойдет", — попали в трансляцию слова Алексея Жамнова перед началом третьего периода. Однако отыграть три шайбы у Финляндии — задача не из простых. Тем более когда ты сам удаляешься».

У этой России всё впереди

Автор «Чемпионата» Павел Панышев не слишком огорчен поражением россиян, видя в омоложенной команде хорошую перспективу.

«Вообще же Россия добавила в агрессивности. Финны стали как-то чаще играть у бортов, ковыряться там, сбавлять в активности.

Однако пробить Франса Туохимаа у коллектива Алексея Кудашова так и не получилось. 3:0 — во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

В третьем периоде сборной России было важно сыграть грамотно. Попробовать забить, понадёжнее отработать в обороне, не лезть на рожон.

Сперва наши парни снова не реализовали лишнего — две минуты выписали Киселевичу. Далее Киселевич в падении остановил прорыв Инналы к воротам, но совершив подножку. Российскому капитану открыта калитка штрафного бокса.

Россия — Финляндия globallookpress.com

Но, к чести Самонова, российский вратарь тоже не пропустил. В середине третьего периода хорошая атака с ходу удалась россиянам, Мамина вывели на бросок из центра зоны — Туохимаа оказался начеку.

В результате матч так и закончился — 3:0 в пользу финнов. Ближайшим соперником сборной Кудашова станут шведы, но уже в Стокгольме. Встреча запланирована на субботу, 8 февраля».

Тройка Морозова зажгла

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко пытается найти позитивные моменты в поражение от Финляндии.

«А сборная России своими четырьмя попытками большинства даже не попыталась толком воспользоваться, если не считать прохода Зернова из по сути атаки с ходу. При том что против таких команд лишнего разыгрывать просто обязательно.

Уберите вы уже Морозова с дальнего пятака — ну не его это место, несмотря на гол шведам в полуфинале МЧМ. Уберите Швеца-Рогового. И защитников стоит поменять. Ни Лямкин, ни Рафиков — не плеймейкеры совсем. Да хоть бы и Романова попробовать — как минимум не хуже будет.

В целом, единственное, что реально порадовало (ну, кроме Зернова), так это парни из молодежки. Не все и не всегда — про Романова с Галенюком уже сказано, а Денисенко порой удивлялся действиям партнеров, надо сказать — порой несколько нелогичным.

Россия — Финляндия globallookpress.com

Но тройка Морозова зажгла по полной. Безоговорочно лучшее звено матча в составах обеих команд. Единственное, регулярно доставлявшее шайбу в зону атаки с контролем. Создавшее больше половины моментов сборной России. Такая молодежь нам нужна. И только ради того, чтобы на них посмотреть, уже стоило проводить этот этап Евротура и везти туда такую сборную».

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