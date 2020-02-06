НХЛ. Три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто», «Бостон» продлил выигрышную серию

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» 5:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Торонто» со счетом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1). Самым результативным игроком матча стал нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич. На счету россиянина гол и две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Торонто» — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) Голы: Таварес — 20 (Нюландер, Холл), 7:36 — 0:1. Хитил — 12 (Дианджело, Стаал), 8:50 — 1:1. Зибанежад — 21 (Крайдер), 17:18 — 2:1. Крайдер — 19 (Бучневич, Зибанежад), 17:24 — 3:1. Мэттьюс — 38 (Юнссон, Капанен), 36:56 — 3:2. Бучневич — 11 (Шей), 37:30 — 4:2. Мэттьюс — 39 (бол., Таварес, Марнер), 56:32 — 4:3. Маккег — 2 (п.в., Бучневич), 59:02 — 5:3Вратари: Шестеркин — Хатчинсон (58:10 — 59:02, 59:07 — 59:42)Штраф: 11-11Броски: 35 (13+12+10) — 30 (9+11+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» (56 очков) находится на 12-й позиции, «Торонто» (63) идет десятым.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» 5:3

«Чикаго» — «Бостон» 1:2 ОТ

«Бостон» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв на выезде «Чикаго» по итогам овертайма — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Автором победной шайбы стал Чарли Макэвой. Еще один гол в составе «Брюинз» забил Шон Курали. За «Блэкхокс» отличился Алекс Дебринкэт.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Дебринкэт — 13 (бол., Дак, Кейн), 26:50 — 1:0. Керали — 5 (Гржельчик, Бьорк), 32:49 — 1:1. Макэвой — 1 (Дебраск, Крейчи), 61:19 — 1:2Вратари: Ленер — ГалакШтраф: 18-10Броски: 22 (5+8+9+0) — 40 (16+11+11+2)

«Чикаго» с 58 очками идет на девятом месте в Западной конференции, «Бостон» (78) — первый на Востоке. 0