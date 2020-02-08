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    НХЛ. Победный дубль Тавареса, ассист Панарина и 25 сэйвов Георгиева

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Детройт Ред Уингз Нью-Йорк Рейнджерс Баффало Сэйбрз Торонто Мэйпл Лифс Анахайм Дакс Даллас Старз Миннесота Уайлд Прогнозы на НХЛ
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    «Даллас» — «Миннесота»
    «Даллас» — «Миннесота»
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    «Коламбус» — «Детройт» 2:0

    «Коламбус» на своем льду взял верх над «Детройтом» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

    «Блю Джекетс» одержали третью победу подряд благодаря голам Зака Веренски и Буна Дженнера.

    Шат-аут оформил латвийский вратарь хозяев Элвис Мерзликин, отразивший 16 бросков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Детройт» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Веренски — 17 (Фолиньо, Милано), 24:57 — 1:0. Дженнер — 9 (п.в., Нюквист), 58:35 — 2:0Вратари: Мерзликинс (23:30 — 24:57) — Ховард (57:56 — 58:35, 58:57)Штраф: 4 — 8Броски: 44 (10+21+13) — 16 (5+4+7)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает пятое место (69 очков), а «Детройт» — 16-е (30 очков).

    «Коламбус» — «Детройт» 2:0

    «Рейнджерс» — «Баффало» 2:3

    Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду уступили «Баффало» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1).

    Российский голкипер команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 25 из 28 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей.

    В составе победителей две результативные передачи на свой счет записал Джек Айкел.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Баффало» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
    Голы: Гиргенсонс — 10 (Миллер), 10:26 — 0:1. Райнхарт — 20 (Айкел, Веси), 35:16 — 0:2. Веси — 8 (Айкел), 51:56 — 0:3. Зибанежад — 22 (Панарин, Стаал), 57:07 — 1:3. Крайдер — 20 (бол., Какко, Зибанежад), 58:20 — 2:3Вратари: Георгиев (57:51 — 58:22, 58:28) — ХаттонШтраф: 2 — 4Броски: 39 (6+10+23) — 28 (6+16+6)

    «Баффало» занимает 13-е место в Восточной конференции (56 очков), «Рейнджерс» — 12-й (56 очков).

    «Рейнджерс» — «Баффало» 2:3

    «Торонто» — «Анахайм» 5:4 ОТ

    «Торонто» при поддержке родных трибун в овертайме переиграл «Анахайм» — 5:4 ОТ (1:1, 2:0, 1:3, 1:0).

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    Лучшим в составе победителей стал Джон Таварес, который забросил две шайбы, в том числе победную, а также сделал результативную передачу.

    У гостей два очка набрал Адам Хенрик, отметившийся голом и ассистом.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Анахайм» — 5:4 ОТ (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)
    Голы: Юнссон — 8 (Марнер, Мэттьюс), 4:36 — 1:0. Делорье — 2 (Фаулер, Хенрик), 10:36 — 1:1. Таварес — 21 (бол., Мэттьюс, Хаймэн), 23:38 — 2:1. Мэттьюс — 40 (Таварес, Марнер), 33:18 — 3:1. Джонс — 7 (мен., Рауни), 48:34 — 3:2. Хенрик — 18 (бол., Каше, Терри), 52:47 — 3:3. Спецца — 9 (Капанен, Маззин), 56:33 — 4:3. Грант — 13 (Фаулер, Гецлаф), 59:02 — 4:4. Таварес — 22 (бол., Марнер, Мэттьюс), 64:53 — 5:4Вратари: Кэмпбелл — Миллер (58:40 — 59:02)Штраф: 8 — 12Броски: 35 (10+17+4+4) — 30 (7+8+15+0)

    «Торонто» занимает девятое место в Восточной конференции (65 очков), «Анахайм» — 14-й на Западе (51 очко).

    «Торонто» — «Анахайм» 5:4 ОТ

    «Даллас» — «Миннесота» 2:3

    «Миннесота» на выезде переиграла «Даллас» со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

    Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился голом, который стал для него 15-м в сезоне.

    Для «Уайлд» это третья подряд победа в регулярном чемпионате.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Миннесота» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Павелски — 12 (бол., Сегин, Клингберг), 15:28 — 1:0. Гурьянов — 15 (бол., Хейсканен, Бишоп), 22:51 — 2:0. Эрикссон Эк — 5 (мен.), 28:25 — 2:1. Донато — 10 (мен., Канин, Фиала), 32:09 — 2:2. Эрикссон Эк — 6 (мен., Бродин, Гринуэй), 59:33 — 2:3Вратари: Бишоп (15:27 — 15:28, 59:41) — ДубникШтраф: 8 — 14Броски: 33 (16+9+8) — 30 (12+8+10)

    «Даллас» занимает третье место в Западной конференции (65 очков), а «Миннесота» — 11-е (58 очков).

    «Даллас» — «Миннесота» 2:3
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