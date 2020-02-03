Хет-трик Митчелла помог «Нефтехимику» одолеть «Северсталь»

«Нефтехимик»
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Нападающий хозяев Зак Митчелл отметился хет-триком (15-я, 31-я и 37-я минуты). Еще по шайбе в составе нижнекамцев забросили Ильдар Шиксатдаров (7), Павел Порядин (35) и Райан Мерфи (39).
За гостей голы на свой счет записали Сергей Монахов (13) и Егор Чижиков (25).
«Нефтехимик» набирает 52 очка и находится на 11-м месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» идет десятой на Западе (48)
Следующим соперником нижнекамцев станет «Локомотив», а «Северсталь» в Череповце примет «Куньлунь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)
Голы: Шиксатдаров — 10 (Брынцев, Шарипзянов), 6:48 — 1:0. Монахов — 3 (Кулда), 12:18 — 1:1. Митчелл — 12 (Порядин), 14:16 — 2:1. Чижиков — 1 (Бодров, Монахов), 24:31 — 2:2. Митчелл — 13 (бол., Порядин, Мерфи), 30:43 — 3:2. Порядин — 12 (бол., Уайт, Мерфи), 34:44 — 4:2. Митчелл — 14 (Уайт, Рясенский), 36:49 — 5:2. Мерфи — 6 (Энлунд, Берглунд), 38:09 — 6:2Вратари: Барулин — Шугаев (Хакимов, 34:44)Броски: 39 (17+13+9) — 27 (10+8+9)Штраф: 8 — 18