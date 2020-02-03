Хет-трик Митчелла помог «Нефтехимику» одолеть «Северсталь»

Нижнекамскийодержал домашнюю победу над(6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий хозяев Зак Митчелл отметился хет-триком (15-я, 31-я и 37-я минуты). Еще по шайбе в составе нижнекамцев забросили Ильдар Шиксатдаров (7), Павел Порядин (35) и Райан Мерфи (39).

За гостей голы на свой счет записали Сергей Монахов (13) и Егор Чижиков (25).

«Нефтехимик» набирает 52 очка и находится на 11-м месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» идет десятой на Западе (48)

Следующим соперником нижнекамцев станет «Локомотив», а «Северсталь» в Череповце примет «Куньлунь».