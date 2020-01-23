ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кике СетьенТренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе
  • 21:56
    • «Барыс» в гостях уступил СКА
  • 21:24
    • Дубль Шалунова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»
  • 19:30
    • Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка России
  • 19:14
    • «Автомобилист» обыграл «Трактор» и продлил победную серию
  • 18:27
    • Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧЕ-2020
    Все новости спорта

    «Авангард» одержал волевую победу над «Сочи»

    Хоккей КХЛ Авангард Сочи Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над «Сочи» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»

    В составе сочинцев отличились Владислав Калетник (7-я минута), Никита Точицкий (26).

    За хозяев шайбы на счету Романа Манухова (34), Артема Манукяна (50), Павла Дедунова (54), Роба Клинкхаммера (54) и Сергея Шумакова (60).

    «Авангард» занимает первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 72 очка, «Сочи» сохраняет девятую строчку на Западе (48 очков).

    Следующим соперником омского клуба станет магнитогорский «Металлург», а «Сочи» дома примет ярославский «Локомотив»

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Сочи» — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
    Голы: Калетник — 2 (Лугин), 6:18 — 0:1. Точицкий — 7 (Мосалев, Шмелев), 25:38 — 0:2. Манухов — 1 (Шумаков, Семенов), 33:45 — 1:2. Манукян — 1 (Семенов), 49:51 — 2:2. Дедунов — 7 (Фрэнсон, Манухов), 54:12 — 3:2. Клинкхаммер — 11 (Зернов), 54:42 — 4:2. Шумаков — 13 (п.в., Семенов, Фрэнсон), 59:42 — 5:2Вратари: Гарипов — Налимов (58:30 — 59:42)Броски: 39 (11+17+11) — 24 (11+9+4)Штраф: 0 — 6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голу
  • 19/01/2020 в 12:17
    •
  • Прогноз
  • «Торпедо» — «Металлург» Мг
  • 1.59
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервут ли «волки» победную серию «Ливерпуля»?
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Каким будет старт «Атлетико» в Кубке Испании?
  • «Культураль Леонеса» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Как проявит себя обновленная атака «шмелей»?
  • «Боруссия» Д — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» играет так, как будто их не тренируют. Команда Сульшера опять провалиласьПять выводов после матча «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» 13:580
  • 17:57
    • «Тоттенхэм» и «Реал Сосьедад» не могут сойтись в цене на Виллиана Жозе
  • 17:44
    • Льорис: Все игроки «Тоттенхэма» готовы биться за нового тренера
  • 17:30
    • «Уфа» договорилась о продлении контракта с Беленовым
    Доменико Тедеско Футбол Планы на зиму: «Спартак»Как красно-белые справляются с инновационными сборами Доменико Тедеско? Вчера в 20:350
  • Экспресс дня

  • Прервут ли «шмели» победное шествие «козлов»?
  • 3.18
    •
  • 21:59
    • «Авангард» одержал волевую победу над «Сочи»
  • 21:40
    • «Спартак» одержал победу над «Северсталью», Федоров оформил дубль
  • 19:54
    • «Челси» нашел потенциальную замену для Кепы
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Ман Сити» одолел «Шеффилд», «Челси» поделил очки с «Арсеналом», «МЮ» проиграл «Бернли»Обзор матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу 01:560
  • 17:18
    • Азар приступил к тренировкам с мячом
  • 17:00
    • Australian Open: Свитолина прошла Дэвис
  • 16:46
    • Трансфер Хеведеса в «Кельн» сорвался — СМИ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Прогноз на матч Транмир — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Культураль Леонеса — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Наоми Осака — Кори Гауфф
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ницца — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Брешиа — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.18
  • Экспресс дня 24 января
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Осасуна — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие