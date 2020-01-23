«Авангард» одержал волевую победу над «Сочи»

В составе сочинцев отличились Владислав Калетник (7-я минута), Никита Точицкий (26).
За хозяев шайбы на счету Романа Манухова (34), Артема Манукяна (50), Павла Дедунова (54), Роба Клинкхаммера (54) и Сергея Шумакова (60).
«Авангард» занимает первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 72 очка, «Сочи» сохраняет девятую строчку на Западе (48 очков).
Следующим соперником омского клуба станет магнитогорский «Металлург», а «Сочи» дома примет ярославский «Локомотив»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Сочи» — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Голы: Калетник — 2 (Лугин), 6:18 — 0:1. Точицкий — 7 (Мосалев, Шмелев), 25:38 — 0:2. Манухов — 1 (Шумаков, Семенов), 33:45 — 1:2. Манукян — 1 (Семенов), 49:51 — 2:2. Дедунов — 7 (Фрэнсон, Манухов), 54:12 — 3:2. Клинкхаммер — 11 (Зернов), 54:42 — 4:2. Шумаков — 13 (п.в., Семенов, Фрэнсон), 59:42 — 5:2Вратари: Гарипов — Налимов (58:30 — 59:42)Броски: 39 (11+17+11) — 24 (11+9+4)Штраф: 0 — 6