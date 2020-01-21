«Ак Барс» в гостях взял верх над московским «Динамо»

Казанскийв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московскоесо счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев и Кирилл Петров.

«Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.

«Динамо» потерпело третье поражение подряд. В настоящий момент команда располагается на третьей строчке в Западной конференции.

Следующий матч казанцы проведут с «Салаватом Юлаевым» 23 января, москвичи в этот день встретятся с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Галиев — 11 (Ли), 17:25 — 0:1. Петров — 10 (бол., Азеведо, Фрэттин), 49:08 — 0:2Вратари: Еременко — РейдеборнБроски: 21 (8+7+6) — 35 (10+15+10)Штраф: 6 — 8

Казахстанский «Барыс» на выезде одержал победу над «Йокеритом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Корбан Найт, Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Линус Виделль и Дастин Бойд.

За хозяев отличился Йессе Йоэнсуу.

Команда Андрея Скабелки продлила победную серию до четырех матчей, «Йокерит» проиграл вторую встречу подряд.

«Барыс» набрал 67 очков и продолжает занимать третье место на Востоке, «Йокерит» — четвертый на Западе (65).