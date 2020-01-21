«Ак Барс» в гостях взял верх над московским «Динамо»

В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев и Кирилл Петров.
«Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.
«Динамо» потерпело третье поражение подряд. В настоящий момент команда располагается на третьей строчке в Западной конференции.
Следующий матч казанцы проведут с «Салаватом Юлаевым» 23 января, москвичи в этот день встретятся с «Витязем».
Казахстанский «Барыс» на выезде одержал победу над «Йокеритом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Корбан Найт, Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Линус Виделль и Дастин Бойд.
За хозяев отличился Йессе Йоэнсуу.
Команда Андрея Скабелки продлила победную серию до четырех матчей, «Йокерит» проиграл вторую встречу подряд.
«Барыс» набрал 67 очков и продолжает занимать третье место на Востоке, «Йокерит» — четвертый на Западе (65).