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    «Ак Барс» в гостях взял верх над московским «Динамо»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Динамо Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев и Кирилл Петров.

    «Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Динамо» потерпело третье поражение подряд. В настоящий момент команда располагается на третьей строчке в Западной конференции.

    Следующий матч казанцы проведут с «Салаватом Юлаевым» 23 января, москвичи в этот день встретятся с «Витязем».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Галиев — 11 (Ли), 17:25 — 0:1. Петров — 10 (бол., Азеведо, Фрэттин), 49:08 — 0:2Вратари: Еременко — РейдеборнБроски: 21 (8+7+6) — 35 (10+15+10)Штраф: 6 — 8

    Казахстанский «Барыс» на выезде одержал победу над «Йокеритом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей шайбы забросили Корбан Найт, Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Линус Виделль и Дастин Бойд.

    За хозяев отличился Йессе Йоэнсуу.

    Команда Андрея Скабелки продлила победную серию до четырех матчей, «Йокерит» проиграл вторую встречу подряд.

    «Барыс» набрал 67 очков и продолжает занимать третье место на Востоке, «Йокерит» — четвертый на Западе (65).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
    Голы: Найт — 17 (Дитц, Виделль), 3:14 — 0:1. Йоэнсуу — 12 (Регин, Лехтонен), 19:12 — 1:1. Михайлис — 12 (Валк), 25:22 — 1:2. Шестаков — 9 (Валк, Блэкер), 54:15 — 1:3. Виделль — 7 (п.в., Паскуале), 57:09 — 1:4. Бойд — 10 (Акользин), 59:54 — 1:5Вратари: Калниньш (56:02 — 57:09) — ПаскуалеБроски: 20 (9+5+6) — 25 (9+7+9)Штраф: 14 — 10
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