В пятницу, 5 апреля, в 28-м туре второй Бундеслиги «Падерборн» на своем поле примет «Герту». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Падерборн» — «Герта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Падерборн»

Турнирное положение: После 27-и туров команда занимает 8-е место в таблице 2-й Бундеслиги с 39-ю очками в активе. «Падерборн» еще теоретически может побороться за выход в Бундеслигу, но только теоретически.

Дело в том, что команда отстает от 3-й позиции на 7 баллов, а до конца нынешнего сезона осталось всего 7 матчей. «Падерборну» необходимо выигрывать каждый поединок.

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Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата команда проиграла «Санкт-Паули» (1:2), а поединком ранее уступила «Айнтрахту Б» с таким же счетом.

Все прогнозы на футбол

В последних 5-и матчей лиги «Падерборн» обыграл только «Вехен» (2:1), забив победный гол на 82-й минуте встреч, а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл.

Состояние команды: «Падерборн» стремительно отдаляется от лидерских позиций в чемпионате из-за плохой игры в последних встречах. Команда определенно необходимо стабилизировать свои результаты.

«Падерборн» не очень здорово выступает на своем поле в нынешнем сезоне, набрав всего 18 очков дома из 39-и возможных — это 14-е место в лиге. Сможет ли команда начать новую серию с набранными очками? Большой вопрос...

«Герта»

Турнирное положение: Команда является прямым конкурентом с «Падерборном», занимая 9-е место в таблице 2-й Бундеслиге. «Герта» набрала 38 очков за 27 встреч.

Стоит отметить, что «бело-голубые» занимают 3-е место в лиге по результативности, забив за 27 поединков 53 гола при 46-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшем туре «Герта» поделила очки с результативном матче с «Нюрнбергом» (3:3), а матчем ранее разгромил «Шальке» со счетом 5:2.

В последних 7-и встречах в чемпионате у «Герты» только одно поражение от «Санкт-Паули» (0:2), а также команда по 3 раза сыграла вничью и победила. За этот период «Герта» забила 16 голов при 13-и пропущенных.

Состояние команды: В последнее время команда играет очень весело и, самое главное, регулярно набирает очки. К тому же, у «Герты» есть яркий лидер — Харис Табакович. Форвард забил 17 голов и сделал 4 ассиста, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров 2-й Бундеслиги.

В последних 5-и очных встречах с «Падерборном» «Герта» выиграла 4 раза и лишь однажды проиграла. В нынешнем сезоне «бело-голубые» уже обыгрывали своего соперника со счетом 3:1, сделав результат еще в 1-м тайме.

Статистика для ставок

В последних 7-и встречах у «Герты» только одно поражение

«Герта» на протяжении 4-х последних очных встреч обыгрывала «Падерборн»

«Падерборн» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Падерборна» — 2.13, победа «Герты» — 3.15, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что гости одержат победу.

Ставка: Победа «Герты» за 3.15.

Прогноз: Судя по последним результатом команды, матч должен получится результативным.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.73.