«Лилль» — «Марсель». Матч пройдет в рамках 28-го тура французской Лиги 1, начало — 22:00 (мск) «Лилль» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» занимает четвертое место с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов — третьей строчки.

При этом его ближайшие преследователи отстают от команды на четыре («Ланс») и три очков («Ницца»), а «Марсель», который вне зоны еврокубков, — на семь баллов.

Лилль — Марсель: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.153.353.45Бонус$9500

Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли «Ланс» (2:1).

Эта победа прервала серию из трех ничьих кряду в матчах, которые пришлись на французское первенство и Лигу конференций.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Фернандеш, Гомес, Илич, Умтити — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках в разных поединках «Лилль» ни разу не проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы не просто на еврокубки, но и даже на выход в Лигу чемпионов.

Джонатан Дэвид занимает второе место по количеству забитых мячей в Лиге 1 текущего сезона с 15 голами.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» занимает седьмое место с 39 очками. В его активе 40 забитых мячей, в пассиве — 30.

Команда отстает на три очка от зоны еврокубков, поэтому в последних турах ей важно стабильно выигрывать, чтобы попасть в топ-6.

Последние матчи: гости в последнем туре потерпели поражение. Южане в принципиальном противостоянии уступили ПСЖ (0:2).

Перед этим клуб также потерпел поражение. На выезде он уступил «Ренну», и также пропустил два безответных мяча.

Не сыграют: Мбемба, Сарр, Онана, Мейте, Клосс, Мурильо, Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах — французском первенстве и Лиге Европы — «Марсель» проиграл.

Очевидно, что сейчас у коллектива если не кризис, то явный спад формы, который не говорит о его высоких шансах на успех в грядущей игре.

Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с 11 голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Лилля» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Лилль» сыграл вничью

в четырех из пяти последних матчей «Марселя» только одна команда забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.35, победа «Марселя» — в 3.45.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Их соперники обычно имеют шансы отличиться как минимум одним голом.

Последний фактор и должен помочь гостям забить, пусть даже лишь в одном из пяти последних поединков забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли трех предыдущих матчах.

Ставка: «Лилль» победит за 2.15