«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» занимает четвертое место с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов — третьей строчки.
При этом его ближайшие преследователи отстают от команды на четыре («Ланс») и три очков («Ницца»), а «Марсель», который вне зоны еврокубков, — на семь баллов.
Лилль — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли «Ланс» (2:1).
Эта победа прервала серию из трех ничьих кряду в матчах, которые пришлись на французское первенство и Лигу конференций.
Не сыграют: Фернандеш, Гомес, Илич, Умтити — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках в разных поединках «Лилль» ни разу не проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.
Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы не просто на еврокубки, но и даже на выход в Лигу чемпионов.
Джонатан Дэвид занимает второе место по количеству забитых мячей в Лиге 1 текущего сезона с 15 голами.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» занимает седьмое место с 39 очками. В его активе 40 забитых мячей, в пассиве — 30.
Команда отстает на три очка от зоны еврокубков, поэтому в последних турах ей важно стабильно выигрывать, чтобы попасть в топ-6.
Последние матчи: гости в последнем туре потерпели поражение. Южане в принципиальном противостоянии уступили ПСЖ (0:2).
Перед этим клуб также потерпел поражение. На выезде он уступил «Ренну», и также пропустил два безответных мяча.
Не сыграют: Мбемба, Сарр, Онана, Мейте, Клосс, Мурильо, Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах — французском первенстве и Лиге Европы — «Марсель» проиграл.
Очевидно, что сейчас у коллектива если не кризис, то явный спад формы, который не говорит о его высоких шансах на успех в грядущей игре.
Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с 11 голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Лилля» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Лилль» сыграл вничью
- в четырех из пяти последних матчей «Марселя» только одна команда забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.35, победа «Марселя» — в 3.45.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.77 и 2.05.
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Прогноз: четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Их соперники обычно имеют шансы отличиться как минимум одним голом.
Последний фактор и должен помочь гостям забить, пусть даже лишь в одном из пяти последних поединков забивали оба соперника.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли трех предыдущих матчах.
Ставка: «Лилль» победит за 2.15