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    «Лилль» — «Марсель». Ставка (к. 2.15) и прогноз на чемпионат Франции 5 апреля 2024 года

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    «Лилль» — «Марсель». Матч пройдет в рамках 28-го тура французской Лиги 1, начало — 22:00 (мск) «Лилль» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Апреля 2024 года
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    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» занимает четвертое место с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов — третьей строчки.

    При этом его ближайшие преследователи отстают от команды на четыре («Ланс») и три очков («Ницца»), а «Марсель», который вне зоны еврокубков, — на семь баллов.

    Лилль — Марсель: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На своем поле они обыграли «Ланс» (2:1).

    Эта победа прервала серию из трех ничьих кряду в матчах, которые пришлись на французское первенство и Лигу конференций.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Фернандеш, Гомес, Илич, Умтити — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках в разных поединках «Лилль» ни разу не проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

    Очевидно, что с такой формой клуб имеет неплохие шансы не просто на еврокубки, но и даже на выход в Лигу чемпионов.

    Джонатан Дэвид занимает второе место по количеству забитых мячей в Лиге 1 текущего сезона с 15 голами.

    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» занимает седьмое место с 39 очками. В его активе 40 забитых мячей, в пассиве — 30.

    Команда отстает на три очка от зоны еврокубков, поэтому в последних турах ей важно стабильно выигрывать, чтобы попасть в топ-6.

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  • 02/04/2024

    • Последние матчи: гости в последнем туре потерпели поражение. Южане в принципиальном противостоянии уступили ПСЖ (0:2).

    Перед этим клуб также потерпел поражение. На выезде он уступил «Ренну», и также пропустил два безответных мяча.

    Не сыграют: Мбемба, Сарр, Онана, Мейте, Клосс, Мурильо, Надир — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах — французском первенстве и Лиге Европы — «Марсель» проиграл.

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    Очевидно, что сейчас у коллектива если не кризис, то явный спад формы, который не говорит о его высоких шансах на успех в грядущей игре.

    Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с 11 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Лилля» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Лилль» сыграл вничью

    • в четырех из пяти последних матчей «Марселя» только одна команда забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.35, победа «Марселя» — в 3.45.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Их соперники обычно имеют шансы отличиться как минимум одним голом.

    Последний фактор и должен помочь гостям забить, пусть даже лишь в одном из пяти последних поединков забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли трех предыдущих матчах.

    Ставка: «Лилль» победит за 2.15

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    Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Марсель» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. «Лилль» позволит «Марселю» прервать серию поражений?
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