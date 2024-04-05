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    «Айнтрахт» — «Вердер». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Бундеслига, 5 апреля 2024 года

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    «Вердер» проиграл пять последних матчей
    В рамках 28-го тура чемпионата Германии 5 апреля пройдет матч «Айнтрахт» — «Вердер». «Айнтрахт» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Апреля 2024 года
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    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: По итогам 27 туров немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» занимает шестую позицию в зоне еврокубков.

    Команда на пять очков опережает зону седьмую позицию, которая уже не дает путевку в континентальные турниры, где находится «Аугсбург».

    Айнтрахт Ф — Вердер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерял очки. «Орлы» потеряли очки в дуэли с «Унион Берлин» (0:0).

    Эта ничья установила безвыигрышную мини-серию в два поединка, которые пришлись на чемпионат Германии.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Роде, Каладжич, Луне — у всех травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10 поединках в разных турнирах «Айнтрахт» одержал две победы при трех поражениях и пяти ничьих.

    Такие результаты не позволяют коллективу считать, что еврокубки ему гарантированы, поэтому в грядущем поединке ему желательно побеждать

    Омар Мармуш — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10 голами.

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Вердер» занимает последнее, 10-е место с 30 очками. В его активе 35 забитых мячей, в пассиве — 43.

    Команда отстает от зоны еврокубков на 11 очков и опережает зону плей-офф за место в элитном дивизионе на 10 баллов, так что уже не имеет турнирной мотивации.

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  • 02/04/2024

    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели поражение от «Вольфсбурга» (0:2) на своем поле, пропустив два безответных мяча.

    Эта неудача стала для клуба пятой кряду в поединках, которые пришлись на немецкое первенство, а один из них прошел в рамках товарищеской встречи.

    Не сыграют: Цельтер, Альверо, Нджинма, Штарк — травмированы, дисквалифицирован — Юнг.

    Состояние команды: в шести последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Вердер» ни разу не выиграл при пяти поражениях и одной ничьей

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    Такая форма говорит о том, что коллектив явно утратил мотивацию и просто доигрывает сезон в отсутствие турнирных целей.

    Марвин Дукш — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Айнтрахта» было забито больше 2,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Айнтрахта» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Вердер» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Вердера» — в 4.40.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали обе команды. В семи из восьми их последних матчей было забито больше 2,5 голов.

    В четырех из пяти последних поединков гостей сработали оба эти расклада.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Айнтрахт» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.60

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    Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Вердер» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 05.04.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений «Вердера»?
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