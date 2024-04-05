В рамках 28-го тура чемпионата Германии 5 апреля пройдет матч «Айнтрахт» — «Вердер». «Айнтрахт» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: По итогам 27 туров немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» занимает шестую позицию в зоне еврокубков.

Команда на пять очков опережает зону седьмую позицию, которая уже не дает путевку в континентальные турниры, где находится «Аугсбург».

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерял очки. «Орлы» потеряли очки в дуэли с «Унион Берлин» (0:0).

Эта ничья установила безвыигрышную мини-серию в два поединка, которые пришлись на чемпионат Германии.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Роде, Каладжич, Луне — у всех травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 10 поединках в разных турнирах «Айнтрахт» одержал две победы при трех поражениях и пяти ничьих.

Такие результаты не позволяют коллективу считать, что еврокубки ему гарантированы, поэтому в грядущем поединке ему желательно побеждать

Омар Мармуш — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 10 голами.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» занимает последнее, 10-е место с 30 очками. В его активе 35 забитых мячей, в пассиве — 43.

Команда отстает от зоны еврокубков на 11 очков и опережает зону плей-офф за место в элитном дивизионе на 10 баллов, так что уже не имеет турнирной мотивации.

Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели поражение от «Вольфсбурга» (0:2) на своем поле, пропустив два безответных мяча.

Эта неудача стала для клуба пятой кряду в поединках, которые пришлись на немецкое первенство, а один из них прошел в рамках товарищеской встречи.

Не сыграют: Цельтер, Альверо, Нджинма, Штарк — травмированы, дисквалифицирован — Юнг.

Состояние команды: в шести последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Вердер» ни разу не выиграл при пяти поражениях и одной ничьей

Такая форма говорит о том, что коллектив явно утратил мотивацию и просто доигрывает сезон в отсутствие турнирных целей.

Марвин Дукш — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с девятью голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Айнтрахта» было забито больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Айнтрахта» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Вердер» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Вердера» — в 4.40.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.10 и 1.73.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали обе команды. В семи из восьми их последних матчей было забито больше 2,5 голов.

В четырех из пяти последних поединков гостей сработали оба эти расклада.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Айнтрахт» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.60