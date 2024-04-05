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    «Фенербахче» сорвет матч за Суперкубок Турции против «Галатасарая»

    Футбол Футбол Турции Фенербахче Галатасарай
    «Фенербахче» намерен сорвать матч за Суперкубок Турции против «Галатасарая». Об этом заявил член совета директоров клуба Эрол Билецик.

    «Фенербахче»
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    «Фенербахче»

    «На матч с "Галатасараем" выйдут девять игроков. Трое из них по разным причинам покинут поле, и матч будет остановлен», — отметил Билецик в комментарии Ajansspor.

    Кроме того, тренер «Фенербахче» Исмаил Картал не намерен приходить на пресс-конференцию перед матчем с «Галатасараем».

    «Фенербахче» будет присуждено техническое поражение (0:3).

    Ранее в «Фенербахче» сообщили, что рассматривают возможность отказаться от участия в чемпионате Турции из-за массовой драки с болельщиками в гостевой игре 30-го тура первенства страны с «Трабзонспором» (3:2).

    Матч за Суперкубок Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» должен пройти 7 апреля.

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