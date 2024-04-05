«Фенербахче» сорвет матч за Суперкубок Турции против «Галатасарая»

намерен сорвать матч за Суперкубок Турции против. Об этом заявил член совета директоров клуба

«На матч с "Галатасараем" выйдут девять игроков. Трое из них по разным причинам покинут поле, и матч будет остановлен», — отметил Билецик в комментарии Ajansspor.

Кроме того, тренер «Фенербахче» Исмаил Картал не намерен приходить на пресс-конференцию перед матчем с «Галатасараем».

«Фенербахче» будет присуждено техническое поражение (0:3).

Ранее в «Фенербахче» сообщили, что рассматривают возможность отказаться от участия в чемпионате Турции из-за массовой драки с болельщиками в гостевой игре 30-го тура первенства страны с «Трабзонспором» (3:2).

Матч за Суперкубок Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» должен пройти 7 апреля.