ЦСКА одержал четвертую победу над СКА в сезоне

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Сергей Толчинский (39-я и 43-я минуты), еще одну шайбу забросил Константин Окулов (42).
За команду из Санкт-Петербург отличились Василий Подколзин (34) и Максим Карпов (40).
ЦСКА набрал 76 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, СКА с 69 очками занимает на «Западе» второе место.
ЦСКА победил СКА в четвертый раз в сезоне (3:0, 3:2 Б, 2:4, 1:0).
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Голы: Подколзин — 1 (Белов), 33:47 — 0:1. Толчинский — 9 (бол., Калинин), 38:33 — 1:1. Карпов — 7 (мен., Бенгтссон, Белов), 39:47 — 1:2. Окулов — 16 (бол., Марченко, Шалунов), 41:25 — 2:2. Толчинский — 10, 42:13 — 3:2Вратари: Юханссон — Хелльберг (Самонов, 18:11, Хелльберг, 19:46, 58:55)Броски: 19 (6+7+6) — 25 (9+9+7)Штраф: 10 — 10
Нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Локомотив» — 3:1.
Шайбы в составе хозяев забросили Артем Аляев, Андрей Белевич и Сергей Гончарук.
У гостей отличился Владимир Ткачев.
Нижегородский клуб поднялся на шестое место в таблице лиги, ярославцы опустились на восьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Аляев — 6 (Жафяров, Варнаков), 11:13 — 1:0. Ткачев — 6 (бол., Марков, Пяярви-Свенссон), 30:50 — 1:1. Белевич — 6 (Бочаров), 41:38 — 2:1. Гончарук — 3 (Почивалов), 50:41 — 3:1Вратари: Линдбек — Коновалов (57:54)Броски: 22 (7+9+6) — 33 (15+8+10)Штраф: 6 — 6