ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл НовиковПланы на зиму: «Динамо»
  • 20:32
    • РФС намерен признать выборы Прядкина нелегитимными
  • 22:58
    • «Авангард» одолел «Витязь» и догнал «Ак Барс»
  • 22:38
    • «Ак Барс» в гостях взял верх над московским «Динамо»
  • 22:28
    • ЦСКА одержал четвертую победу над СКА в сезоне
  • 22:05
    • Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ
    Все новости спорта

    ЦСКА одержал четвертую победу над СКА в сезоне

    Хоккей КХЛ ЦСКА СКА Торпедо Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА одержал победу над питерским СКА (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Сергей Толчинский (39-я и 43-я минуты), еще одну шайбу забросил Константин Окулов (42).

    За команду из Санкт-Петербург отличились Василий Подколзин (34) и Максим Карпов (40).

    ЦСКА набрал 76 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, СКА с 69 очками занимает на «Западе» второе место.

    ЦСКА победил СКА в четвертый раз в сезоне (3:0, 3:2 Б, 2:4, 1:0).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Подколзин — 1 (Белов), 33:47 — 0:1. Толчинский — 9 (бол., Калинин), 38:33 — 1:1. Карпов — 7 (мен., Бенгтссон, Белов), 39:47 — 1:2. Окулов — 16 (бол., Марченко, Шалунов), 41:25 — 2:2. Толчинский — 10, 42:13 — 3:2Вратари: Юханссон — Хелльберг (Самонов, 18:11, Хелльберг, 19:46, 58:55)Броски: 19 (6+7+6) — 25 (9+9+7)Штраф: 10 — 10

    Нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Локомотив» — 3:1.

    Шайбы в составе хозяев забросили Артем Аляев, Андрей Белевич и Сергей Гончарук.

    У гостей отличился Владимир Ткачев.

    Нижегородский клуб поднялся на шестое место в таблице лиги, ярославцы опустились на восьмое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Аляев — 6 (Жафяров, Варнаков), 11:13 — 1:0. Ткачев — 6 (бол., Марков, Пяярви-Свенссон), 30:50 — 1:1. Белевич — 6 (Бочаров), 41:38 — 2:1. Гончарук — 3 (Почивалов), 50:41 — 3:1Вратари: Линдбек — Коновалов (57:54)Броски: 22 (7+9+6) — 33 (15+8+10)Штраф: 6 — 6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голу
  • 19/01/2020 в 12:17
    •
  • Прогноз
  • «Куньлунь РС» — «Амур»
  • 1.55
  • Завтра в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лондонское дерби не пройдет без голов
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Огорчат ли «клинки» Эдерсона на «Брэммел Лэйн»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Наполи» пройти «Лацио» в Кубке Италии?
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Сетьен дебютировал с победы Футбол «Барселона» заиграла лучше, но все еще страдаетРеакция прессы на матч «Барселона» — «Гранада» Вчера в 22:430
  • 14:43
    • Кузнецова обыграла финалистку Australian Open в стартовом матче
  • 14:09
    • Медведев отдал один сет в стартовом матче Australian Open
  • 13:57
    • РПЛ заняла 26-е место в рейтинге футбольных лиг мира
    Бруну Фернандеш Футбол Трансферный дайджест. 14-20 январяС кем ведет переговоры «Манчестер Юнайтед», кого хотел купить «Атлетико» за 10 миллионов евро, куда перейдет полузащитник «Челси» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 18:570
  • Экспресс дня

  • «МЮ» и «Тоттенхэм» одолеют аутсайдеров?
  • 3.14
    •
  • 22:13
    • Минское «Динамо» обыграло «Спартак»
  • 19:17
    • Слуцкий: На сборах не важен уровень соперника, важно, как играем мы
  • 18:54
    • «Зенит» забил 10 голов «Аль-Увайнаху», Кокорин оформил хет-трик
    «Колорадо» Хоккей НХЛ. «Колорадо» разгромил «Детройт», «Флорида» победила «Миннесоту»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 января 08:010
  • 13:43
    • Россиянка Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира
  • 13:31
    • Пятая россиянка за день покинула Australian Open
  • 13:14
    • Блинкова одолела итальянку на старте Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.40
  • Прогноз на матч Севилья — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.45
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие