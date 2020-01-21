ЦСКА одержал четвертую победу над СКА в сезоне

Московскийодержал победу над питерским(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Сергей Толчинский (39-я и 43-я минуты), еще одну шайбу забросил Константин Окулов (42).

За команду из Санкт-Петербург отличились Василий Подколзин (34) и Максим Карпов (40).

ЦСКА набрал 76 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, СКА с 69 очками занимает на «Западе» второе место.

ЦСКА победил СКА в четвертый раз в сезоне (3:0, 3:2 Б, 2:4, 1:0).

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Голы: Подколзин — 1 (Белов), 33:47 — 0:1. Толчинский — 9 (бол., Калинин), 38:33 — 1:1. Карпов — 7 (мен., Бенгтссон, Белов), 39:47 — 1:2. Окулов — 16 (бол., Марченко, Шалунов), 41:25 — 2:2. Толчинский — 10, 42:13 — 3:2Вратари: Юханссон — Хелльберг (Самонов, 18:11, Хелльберг, 19:46, 58:55)Броски: 19 (6+7+6) — 25 (9+9+7)Штраф: 10 — 10

Нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Локомотив» — 3:1.

Шайбы в составе хозяев забросили Артем Аляев, Андрей Белевич и Сергей Гончарук.

У гостей отличился Владимир Ткачев.

Нижегородский клуб поднялся на шестое место в таблице лиги, ярославцы опустились на восьмое место.