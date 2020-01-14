СКА дома переиграл рижское «Динамо»

Вторая победа хозяев подряд
СКА
Сухую победу хозяевам принесли точные броски Йори Лехтери, Владимира Ткачева и Евгения Кетова.
Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в группе Востока. Представители Риги находятся на 11 строчке в той же конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Лехтеря — 12 (Ожиганов, Ткачев), 34:09 — 1:0. Ткачев — 10 (бол., Бенгтссон, Токранов), 51:38 — 2:0. Кетов — 9 (Белов, Карпов), 51:51 — 3:0Вратари: Хелльберг — ВорисШтраф: 6 — 8Броски: 29 (3+18+8) — 12 (5+2+5)