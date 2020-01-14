«Салават Юлаев» на выезде уступил «Барысу»

Казахстанскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

В составе победителей дубли оформили Аркадий Шестаков и Дастин Бойд, еще одна шайба на счету Атте Охтамаа.

За «Салават Юлаев» отличиличь Владислав Картаев, Александр Кадейкин и Вячеслав Солодухин.

«Барыс», выиграв четыре из пяти последних встреч, занимает третье место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 48 играх.

«Салават Юлаев» с тремя поражениями в четырех последних играх, располагается на седьмой строчке, имея 52 очка после 47 матчей.