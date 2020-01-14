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    «Салават Юлаев» на выезде уступил «Барысу»

    Хоккей КХЛ Барыс Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей дубли оформили Аркадий Шестаков и Дастин Бойд, еще одна шайба на счету Атте Охтамаа.

    За «Салават Юлаев» отличиличь Владислав Картаев, Александр Кадейкин и Вячеслав Солодухин.

    «Барыс», выиграв четыре из пяти последних встреч, занимает третье место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 48 играх.

    «Салават Юлаев» с тремя поражениями в четырех последних играх, располагается на седьмой строчке, имея 52 очка после 47 матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
    Голы: Бойд — 8 (Блэкер), 4:41 — 1:0. Картаев — 5 (Умарк, Семенов), 8:11 — 1:1. Бойд — 9 (Акользин, Охтамаа), 14:13 — 2:1. Шестаков — 7 (Валк, Шалапов), 26:28 — 3:1. Кадейкин — 8 (мен., Лисовец), 27:28 — 3:2. Солодухин — 1 (Жарков), 42:29 — 3:3. Шестаков — 8 (Михайлис, Шалапов), 55:33 — 4:3. Охтамаа — 5 (Гурков, Петухов), 56:22 — 5:3Вратари: Карлссон — Кареев (Метсола, 26:28, 57:43)Броски: 30 (10+12+8) — 39 (11+17+11)Штраф: 2 — 2
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