«Сибирь» добыла волевую победу над «Куньлунем»

в матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 4:3.

«Сибирь» идет пятой на Востоке khl.ru 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

Новосибирцы смогли отыграться с 0:3, забросив четыре шайбы с 30-й минуты встречи. Победная серия команды продлилась до трех матчей.

«Сибирь» с 53 очками расположилась на пятой строчке Восточной конференции, «Куньлунь» с 50 очками остался на восьмой строчке.