Женская сборная России вышла в полуфинал МЧМ

Женская сборная России
ФХР
В матче 1/4 финала соревнований россиянки со счетом 4:0 обыграли команду Швеции.
Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Кристина Глухарева, Вероника Коржакова, Кристи Шашкина и Вита Понятовская.
В полуфинале российская команда встретится со сборной США. Во втором полуфинале сыграют команды Канады и Финляндии. Встречи состоятся 1 января.
Молодежный чемпионат мира (U18). Женщины. Четвертьфинал
Россия — Швеция — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Глухарева (Кириченко), 6:29 — 1:0. Коржакова (Лучникова, Шашкина), 18:25 — 2:0. Шашкина (Лучникова, Петина), 40:33 — 3:0. Понятовская (Шашкина, Коржакова), 42:47 — 4:0