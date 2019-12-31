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    Женская сборная России вышла в полуфинал МЧМ

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции
    Женская сборная России (U18) вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира.

    Женская сборная России
    Женская сборная России

    В матче 1/4 финала соревнований россиянки со счетом 4:0 обыграли команду Швеции.

    Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Кристина Глухарева, Вероника Коржакова, Кристи Шашкина и Вита Понятовская.

    В полуфинале российская команда встретится со сборной США. Во втором полуфинале сыграют команды Канады и Финляндии. Встречи состоятся 1 января.

    Молодежный чемпионат мира (U18). Женщины. Четвертьфинал
    Россия — Швеция — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Глухарева (Кириченко), 6:29 — 1:0. Коржакова (Лучникова, Шашкина), 18:25 — 2:0. Шашкина (Лучникова, Петина), 40:33 — 3:0. Понятовская (Шашкина, Коржакова), 42:47 — 4:0
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