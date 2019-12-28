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    Сборная России разгромила Канаду на МЧМ по хоккею

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Сборная России разгромила команду Канады (6:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе россиян отличились: Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов, Григорий Денисенко.

    Вратарь сборной России Амир Мифтахов отбил все 28 бросков соперника.

    Отметим, что во втором периоде главная звезда сборной Канады Алексис Лафренье получил травму после столкновения с вратарем и досрочно завершил встречу.

    Эта победа стала самой крупной для россиян в истории противостояния на этом уровне. Прежде Россия выигрывала дважды со счетом 7:2. Это случалось в 1989 и 1992 годах.

    В первой игре на турнире команда Валерия Брагина уступила Чехии (3:4). В воскресенье, 29 декабря, россиянам предстоит встреча с США, во вторник, 31 декабря, Россия проведет матч с Германией.

    МЧМ-2020. Группа B
    Россия — Канада — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
    Голы: Хованов — 1, 1:44 — 1:0. Дорофеев — 1 (Александров, Журавлев), 10:14 — 2:0. Ртищев — 1 (Пыленков, Круглов), 13:45 — 3:0. Александров — 1 (Воронков), 22:18 — 4:0. Соколов — 1 (Замула, Денисенко), 33:09 — 5:0. Денисенко — 1 (Хованов), 36:24 — 6:0Вратари: Мифтахов — Доус (Хофер, 22:18)Броски: 40 (17+9+14) — 28 (9+14+5)Штраф: 16 — 8
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