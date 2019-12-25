ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кларенс ЗеедорфНе кость широкая. Топ-10 футболистов, прокачавших ноги
  • 19:49
    • Кононов на улицах не сталкивается с агрессией болельщиков «Спартака»
  • 19:33
    • «Реал» намерен вернуть Хакими
  • 19:21
    • Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca
  • 19:08
    • СКА разгромил «Барыс» благодаря хет-трику Зуба
  • 17:58
    • «Спартак» разгромил «Сибирь» и продлил серию побед
    Все новости спорта

    СКА разгромил «Барыс» благодаря хет-трику Зуба

    Хоккей КХЛ Барыс СКА Прогнозы на КХЛ
    СКА одержала уверенную победу над «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты СКА
    Хоккеисты СКА

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 6:2 (3:2, 3:0, 0:0) в пользу гостей.

    Главным героем стал защитник «армейцев» Артем Зуб, оформивший хет-трик (4, 12 и 38 минуты). На его счету 10 набранных очков в девяти последних матчах.

    Зуб стал лишь шестым защитником, которому удалось сделать хет-трик в КХЛ.

    Также у победителей отличились Йори Лехтеря (4), Наиль Якупов (26) и Василий Токранов (29).

    В составе проигравших точные броски нанесли Атте Охтамаа (1) и Алексей Маклюков (13).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:6 (2:3, 0:3, 0:0)
    Голы: Охтамаа — 3 (Шевченко), 0:11 — 1:0. Лехтеря — 11 (Ткачев), 3:04 — 1:1. Зуб — 8 (Якупов, Кагарлицкий), 3:43 — 1:2. Зуб — 9 (Якупов, Кагарлицкий), 11:25 — 1:3. Маклюков — 2 (Блэкер, Старченко), 12:13 — 2:3. Якупов — 7 (бол., Кагарлицкий, Кузьменко), 25:29 — 2:4. Токранов — 1 (бол., Ткачев, Бенгтссон), 28:31 — 2:5. Зуб — 10 (Кетов, Ткачев), 37:42 — 2:6Вратари: Карлссон (Паскуале, 11:25) — МельничукШтраф: 4 — 4Броски: 31 (12+10+9) — 24 (12+8+4)

    СКА занимает второе место в Западной конференции (58 очков), «Барыс» — четвертый на Востоке (50 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домой
  • 11:17
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Динамо» Москва
  • 1.62
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вскроет ли московское «Динамо» оборону ЦСКА?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Сможет ли «Лестер» поразить ворота уставшего «Ливерпуля»?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Поможет ли «Манчестер Юнайтед» возвращение Погба?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хоккеисты сборной России Хоккей Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домойСМИ — о предстоящем МЧМ по хоккею 11:170
  • 14:59
    • «Автомобилист» продлил серию побед до пяти матчей
  • 14:45
    • «Амур» одержал третью победу подряд
  • 13:59
    • «Челси» планирует усилиться форвардом «Лейпцига»
    «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира Футбол КЧМ в Катаре прошел гладко. Насколько готова страна к чемпионату мира-2022?Стадионы достраивают, а туристов планируют селить в пустыне Вчера в 13:150
  • Экспресс дня

  • Способны ли «лисы» доставить проблемы лидеру АПЛ?
  • 2.76
    •
  • 17:43
    • В Китае введен потолок зарплат и лимит на легионеров
  • 14:29
    • «Интер» нашел альтернативу Видалю
  • 14:12
    • «Боруссия» Д выставила цену на Санчо
    Хоккеисты «Торонто» Хоккей НХЛ. 14 шайб в Торонто, гол Овечкина, три очка КучероваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 декабря Вчера в 09:110
  • 13:44
    • «Реал» планирует вернуть Эдегора следующим летом
  • 13:16
    • «Динамо» сыграет с «Рубином» на сборах в Турции
  • 07:03
    • Объявлен окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.57
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.65
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сток Сити — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лутон — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие