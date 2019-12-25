СКА разгромил «Барыс» благодаря хет-трику Зуба

одержала уверенную победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 6:2 (3:2, 3:0, 0:0) в пользу гостей.

Главным героем стал защитник «армейцев» Артем Зуб, оформивший хет-трик (4, 12 и 38 минуты). На его счету 10 набранных очков в девяти последних матчах.

Зуб стал лишь шестым защитником, которому удалось сделать хет-трик в КХЛ.

Также у победителей отличились Йори Лехтеря (4), Наиль Якупов (26) и Василий Токранов (29).

В составе проигравших точные броски нанесли Атте Охтамаа (1) и Алексей Маклюков (13).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:6 (2:3, 0:3, 0:0) Голы: Охтамаа — 3 (Шевченко), 0:11 — 1:0. Лехтеря — 11 (Ткачев), 3:04 — 1:1. Зуб — 8 (Якупов, Кагарлицкий), 3:43 — 1:2. Зуб — 9 (Якупов, Кагарлицкий), 11:25 — 1:3. Маклюков — 2 (Блэкер, Старченко), 12:13 — 2:3. Якупов — 7 (бол., Кагарлицкий, Кузьменко), 25:29 — 2:4. Токранов — 1 (бол., Ткачев, Бенгтссон), 28:31 — 2:5. Зуб — 10 (Кетов, Ткачев), 37:42 — 2:6Вратари: Карлссон (Паскуале, 11:25) — МельничукШтраф: 4 — 4Броски: 31 (12+10+9) — 24 (12+8+4)

СКА занимает второе место в Западной конференции (58 очков), «Барыс» — четвертый на Востоке (50 очков). 0