«Торпедо» на выезде разгромило «Адмирал»

выиграло у(5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Торпедо» удалось забросить пять шайб khl.ru 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

В составе победителей дубль сделал Михаил Смолин. Также отличились Антон Шенфельд, Тай Рэтти и Артем Аляев.

«Торпедо» набрало 46 очков и занимает восьмое место на Западе. У «Адмирала» 44 очка и аналогичная позиция на Востоке.