В шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 11 марта. Начало встречи — в 12:00 (мск). «Амур» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: По ходу регулярного чемпионата «Амур» поочередно сместил «Сибирь» и «Нефтехимик» с восьмой строчки, которую в итоге забрал себе благодаря 71 очку в 68 встречах.

Последние матчи: На фоне статистически сильнейшего клуба Восточной конференции «Амур» смотрелся не менее уверенно, а его упорство заслуживает отдельного признания.

В дебюте серии «Амур» сперва проиграл (1:2), а затем добился победы в гостях (3:2), после чего устроился на второе в серии поражение, но уже на «Платинум Арене» (2:3).

Тем не менее команда Андрея Мартемьянова не развалилась и выдала самую яркую в этом противостоянии победу, которая стала возможной благодаря реализации 16,67% и уверенной игре вратаря Игоря Бобкова, отразившего 38 бросков (5:2).

Продавить «Магнитку» хабаровчане всеми силами пытались в пятом, гостевом, матче. В этой встрече они даже превзошли соперника по броскам в створ (35:27), но крайне слабое завершение (2,86%) и провал в защите привели к очередному поражению (1:3).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Из-за травм матч пропустят Евгений Грачев, Сергей Лапин, Кэмерон Ли и Петр Хохряков.

Состояние команды: В Магнитогорске «Амуру» не удалось впервые выйти вперед в этом противостоянии, хотя шансы были. Но даже в шаге от теоретического вылета хабаровский клуб готов бороться за право сыграть в седьмом матче.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: На финише регулярки «Металлург» Мг по-прежнему боролся за лидерство с «Авангардом», которого все же сумел обойти в этой гонке на 3 очка. В 68 встречах он набрал 95 баллов.

Последние матчи: На текущий момент команда добилась трех побед в пяти матчах серии с «Амуром» — 3:2, хотя по ходу противостояния продолжает сталкиваться с неуступчивостью соперника.

Ни один выигранный матч не был подкреплен уверенным результатом, чаще перевес в одну шайбу становился ключевым. Серия началась с победы «Металлурга» Мг на домашнем льду (2:1), за которой последовало поражение (2:3).

По аналогии команда Андрея Разина провела выезд, где сперва одержала верх, а затем была разгромлена настырным соперником (2:5).

При равенстве — 2:2 — серия вернулась в Магнитогорск, где для очередной победы «Магнитке» хватило 27 бросков и 11,11% реализации: по шайбе забросили Гераськин, Канцеров и Юров (3:1). Так, фаворит вплотную подошел к 1/4.

Не сыграют: На момент публикации в составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Титанический труд позволил «Магнитке» добиться третьей в серии победы. Однако в Хабаровске задача по выходу в четвертьфинал усложнится в разы на фоне решимости «Амура» продолжать борьбу.

Статистика для ставок

Победой «Амура» завершились шесть домашних матчей из семи последних

В гостях «Магнитка» добилась всего одной победы в четырех предыдущих встречах

Минимум 5 голов было забито в семи последних матчах на «Платинум Арене» из восьми

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.35, ничья — в 3.65, а победа «Металлурга» Мг — в 2.17.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 4.5 — за 1.86.

Прогноз: По ходу противостояния с четким разделением на фаворита и аутсайдера пары «Амур» — в роли второго — держится достойно.

Команда не стесняется играть в атакующий хоккей и не осторожничает, засматриваясь на статус соперника. В Хабаровске она готова дать очередной, возможно, последний бой в нынешнем плей-офф.

Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.94.

Прогноз: Несмотря на настойчивость хабаровского клуба, «Магнитка», безусловно, превосходит его в умении завершать моменты. С учетом того, что встреча на «Платинум Арене» сама по себе является сложным вызовом, команде Разина вновь важно проявить хладнокровие у чужих ворот.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 2.02.