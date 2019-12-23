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    Молодежная сборная России по хоккею разгромила Словакию в контрольном матче

    Хоккей Сборная России Сборная Словакии
    Молодежная сборная России провела заключительный контрольный матч перед стартом на молодежном чемпионате мира-2019.

    Россия — Словакия
    Россия — Словакия

    Российские хоккеисты со счетом 9:1 разгромили сборную Словакии.

    Товарищеский матч
    Словакия U20 — Россия U20 — 1:9 (1:4, 0:3, 0:2)
    Шайбы: Романов — 1 (Денисенко), 4:01 — 0:1. Морозов — 1 (Марченко, Подколзин), 10:33 — 0:2. Хованов — 1 (Романов), 14:55 — 0:3. Соколов — 1 (Замула), 15:47 — 0:4. Чайкович — 1 (Окульяр), 17:49 — 1:4. Грошев — 1 (Ртищев), 22:20 — 1:5. Александров — 1 (Соколов, Галенюк), 24:12 — 1:6. Воронков — 1 (Соколов, Александров), 32:06 — 1:7. Соколов — 2 (бол., Марченко, Романов), 47:20 — 1:8. Подколзин — 1, 55:59 — 1:9Вратари: Главай — Аскаров

    Напомним, ЧМ среди молодежи стартует в Чехии 26 декабря. 0

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