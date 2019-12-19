«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд, уступив «АК Барсу»

Джастин Азеведо
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За «АК Барс» точными бросками отметились Виктор Тихонов и Джастин Азеведо. У гостей забил Тему Хартикайнена.
Это вторая победа «АК Барса» подряд в данном противостоянии. Команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Салават» на пятой строчке с 45 очками.
КХЛ. регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Тихонов — 3 (бол., Викстранд, Азеведо), 24:12 — 1:0. Хартикайнен — 10, 24:41 — 1:1. Азеведо — 8 (Яруллин), 35:20 — 2:1Вратари: Рейдеборн — Метсола (59:37)Штраф: 15 — 19Броски: 30 (12+12+6) — 23 (10+5+8)