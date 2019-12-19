«Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд, уступив «АК Барсу»

На своем полепереигралсо счетом 2:1. Все три шайбы были забиты во втором периоде.

За «АК Барс» точными бросками отметились Виктор Тихонов и Джастин Азеведо. У гостей забил Тему Хартикайнена.

Это вторая победа «АК Барса» подряд в данном противостоянии. Команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Салават» на пятой строчке с 45 очками.