Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова
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В составе сборной России Павел Тютнев оформил хет-трик, еще два гола на счету Данилы Гущина.
В финале российские хоккеисты сыграют с командой «Канада-Восток» U19.
Хоккей. Товарищеские матчи. Мировой Кубок Вызова U18
Чехия U18 — Россия U18 — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)
Голы: Гущин — 2 (Дидковский, Кирсанов), 3:06 — 0:1. Тютнев — 2 (Пашин, Чайка), 4:32 — 0:2. Тютнев — 3 (Пашин, Пономарев), 10:34 — 0:3. Тютнев — 4 (Грушников, Кирсанов), 17:14 — 0:4. Гущин — 3 (Дидковский, Грушников), 36:45 — 0:5Вратари: Шкорпик (Добеш, 20:00) — ГуськовБроски: 21 (9+5+7) — 28 (13+6+9)