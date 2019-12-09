«Куньлунь» в гостях одолел «Амур» и поднялся в зону плей-офф

Фрагмент матча
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В составе «Куньлуня» шайбы забрасывали Олли Палола (дубль) и Райан Спроул. За «Амур» отличились Игорь Руденков и Гинек Зогорна.
Отметим, что хабаровчане проиграли третий матч подряд, у «драконов» — четыре победы в пяти последних встречах.
Благодаря этой победе «Куньлунь» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в таблице Восточной конференции. «Амур» занимает 12-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Руденков (Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин, бол); 07:01 — 1:0. Палола (Верек); 10:01 — 1:1. Спроул (Скворцов); 25:04 — 1:2. Гинек Зогорна (Томаш Зогорна); 36:05 — 2:2. Палола (Спроул, Верек); 47:55 — 2:3