«Куньлунь» в гостях одолел «Амур» и поднялся в зону плей-офф

Хабаровскийна домашней площадке проиграл китайскомусо счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

В составе «Куньлуня» шайбы забрасывали Олли Палола (дубль) и Райан Спроул. За «Амур» отличились Игорь Руденков и Гинек Зогорна.

Отметим, что хабаровчане проиграли третий матч подряд, у «драконов» — четыре победы в пяти последних встречах.

Благодаря этой победе «Куньлунь» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в таблице Восточной конференции. «Амур» занимает 12-е место.