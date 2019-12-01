«Автомобилист» в гостях обыграл «Локомотив»

«Автомобилист»
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Единственный гол записал на свой счет Брукс Мэйсек.
В текущем регулярном чемпионате это вторая победа «Автомобилиста» над ярославцами: 1 октября они выиграли со счетом 4:1.
Железнодорожники остались седьмыми в таблице Западной конференции, «Автомобилист» — пятый на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Мэйсек — 12 (бол., Секстон, Холланд), 16:25 — 0:1Вратари: Коновалов (58:43) — КоваржБроски: 37 (10+13+14) — 17 (5+6+6)Штраф: 29 — 4
В составе победителей дубль оформил нападающий Якоб Берглунд, также шайбы забросили Ильдар Шиксатдаров и Степан Захарчук.
За «Сочи» отличился Шон Коллинз.
Нижнекамцы набрали 36 баллов и вышли на восьмое место в таблице Восточной конференции, сравнявшись по очкам с «Металлургом». «Сочи» идет девятым на «Западе» с 37 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шиксатдаров — 8 (Куликов, Пайгин), 5:22 — 1:0. Берглунд — 9 (Сергеев, Порядин), 7:19 — 2:0. Захарчук — 3 (бол., Падакин, Шарипзянов), 11:13 — 3:0. Коллинс — 6 (Росен, Стремвалль), 13:28 — 3:1. Берглунд — 10 (бол., Казионов, Мерфи), 58:38 — 4:1Вратари: Шарыченков — Шикин (Налимов, 11:13)Броски: 25 (12+11+2) — 28 (12+11+5)Штраф: 12 — 10