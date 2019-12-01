«Автомобилист» в гостях обыграл «Локомотив»

Екатеринбургскийв матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл ярославскийсо счетом 1:0.

Единственный гол записал на свой счет Брукс Мэйсек.

В текущем регулярном чемпионате это вторая победа «Автомобилиста» над ярославцами: 1 октября они выиграли со счетом 4:1.

Железнодорожники остались седьмыми в таблице Западной конференции, «Автомобилист» — пятый на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Гол: Мэйсек — 12 (бол., Секстон, Холланд), 16:25 — 0:1Вратари: Коновалов (58:43) — КоваржБроски: 37 (10+13+14) — 17 (5+6+6)Штраф: 29 — 4

В другом матче нижнекамскийна своем льду победил— 4:1.

В составе победителей дубль оформил нападающий Якоб Берглунд, также шайбы забросили Ильдар Шиксатдаров и Степан Захарчук.

За «Сочи» отличился Шон Коллинз.

Нижнекамцы набрали 36 баллов и вышли на восьмое место в таблице Восточной конференции, сравнявшись по очкам с «Металлургом». «Сочи» идет девятым на «Западе» с 37 очками.