«Амур» забросил пять шайб «Спартаку»

выиграл у(5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» не заметил соперника khl.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В составе победителей отличились Гинек Зогорна, Кирилл Рассказов, Никита Камалов, Денис Голубев и Владислав Ушенин. «Амур» одержал самую крупную победу в нынешнем сезоне.

«Амур» набрал 30 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Спартака» 40 очков и пятое место на Западе.