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    «Амур» забросил пять шайб «Спартаку»

    Хоккей КХЛ Амур Спартак Прогнозы на КХЛ
    «Амур» выиграл у «Спартака» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур» не заметил соперника
    «Амур» не заметил соперника

    В составе победителей отличились Гинек Зогорна, Кирилл Рассказов, Никита Камалов, Денис Голубев и Владислав Ушенин. «Амур» одержал самую крупную победу в нынешнем сезоне.

    «Амур» набрал 30 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Спартака» 40 очков и пятое место на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
    Голы: Г. Зогорна — 5 (Васильев, Т. Зогорна), 5:33 — 1:0. Рассказов — 3 (Железков, Руденков), 49:52 — 2:0. Камалов — 2 (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин), 52:12 — 3:0. Голубев — 4 (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 54:22 — 4:0. Вл. Ушенин — 6, 54:47 — 5:0Вратари: Аликин — ГудачекШтраф: 8 — 4Броски: 34 (12+6+16) — 30 (6+18+6)
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