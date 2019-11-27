Кудашов: СКА в нужный момент подтащил вратарь

Главный тренер СКАпрокомментировал победу над(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в этой игре ворота питерцев защищал 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.

«Отрезками играли, были хорошие и не очень. В нужный момент нас подтащил вратарь, спасибо ему за это.

Аскаров вытащил хорошие моменты, оставил нас на плаву, сыграл надежно. Рано или поздно любой хоккеист начинает, посчитали, что ему пора сыграть в КХЛ.

Аскаров в Новогорск поедет 10 декабря (речь о подготовительном сборе к МЧМ). Мы будем давать играть всем вратарям, не знаю, сыграет ли Ярослав за СКА еще до отъезда.

У нас хорошая молодежь в системе СКА. Сначала привлекаем на тренировки, смотрим ее там, а потом вводим в состав», — цитирует специалиста Sport24.ru.

В следующем матче СКА, одержавший седьмую победу кряду, в гостях сыграет против рижского «Динамо», а «Сочи» потерпевший третье поражение в чемпионате подряд, на выезде встретится с «Ак Барсом». 0