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    «Магнитка» дома разобралась с «Трактором»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Трактор Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» выиграл у «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

    «Магнитка» идет пятой на Востоке
    «Магнитка» идет пятой на Востоке

    В составе победителей дубль сделал Богдан Потехин. Также забивали Егор Яковлев, Алексей Береглазов и Деннис Расмуссен. У гостей забивали Ессе Виртанен и Никита Щербак.

    «Металлург» набрал 31 очко и занимает пятое место на Востоке. У «Трактора» 22 очка и 11-е место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Яковлев — 4 (бол., Кулемин, Нестрашил), 10:47 — 1:0. Виртанен — 4 (Кравцов, Кейлоф), 14:55 — 1:1. Береглазов — 3 (бол., Мозякин, Нестрашил), 26:19 — 2:1. Потехин — 4 (Буйницкий), 26:37 — 3:1. Расмуссен — 6 (О`Делл, Потехин), 43:46 — 4:1. Потехин — 5 (Локтионов), 50:18 — 5:1. Щербак — 3, 56:10 — 5:2Вратари: Кошечкин — ДемченкоШтраф: 10 — 6Броски: 24 (6+10+8) — 36 (15+12+9)
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