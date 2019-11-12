«Магнитка» дома разобралась с «Трактором»

выиграл ув матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

«Магнитка» идет пятой на Востоке khl.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В составе победителей дубль сделал Богдан Потехин. Также забивали Егор Яковлев, Алексей Береглазов и Деннис Расмуссен. У гостей забивали Ессе Виртанен и Никита Щербак.

«Металлург» набрал 31 очко и занимает пятое место на Востоке. У «Трактора» 22 очка и 11-е место.