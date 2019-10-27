«Спартак» обыграл рижское «Динамо»

В составе красно-белых по шайбе забросили Александр Хохлачев, Илья Зубов и Ансель Галимов.
За гостей отличились Виталий Павлов и Роберт Липсбергс.
Таким образом, команда Олега Знарка одержала четвертую победу кряду.
Следующий матч «Спартак» проведет против «Йокерита». Встреча состоится 29 октября, а «Динамо» в тот же день встретится с «Куньлунь Ред Стар».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Голы: Хохлачев — 4 (бол., Кутейкин), 2:18 — 1:0. Зубов — 1 (Лещенко, Кутейкин), 16:11 — 2:0. Галимов — 4 (Лещенко, Столяров), 21:30 — 3:0. Павлов — 3 (Эштон, Сотниекс), 52:22 — 3:1. Липсбергс — 1 (Берглунд, Бартулис), 53:01 — 3:2Вратари: Гудачек — Макаров (Третьяк, 21:30, 58:59)Броски: 19 (5+7+7) — 32 (10+9+13)Штраф: 29 — 6