Московский «Спартак» обыграл рижское «Динамо» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе красно-белых по шайбе забросили Александр Хохлачев, Илья Зубов и Ансель Галимов.

За гостей отличились Виталий Павлов и Роберт Липсбергс.

Таким образом, команда Олега Знарка одержала четвертую победу кряду.

Следующий матч «Спартак» проведет против «Йокерита». Встреча состоится 29 октября, а «Динамо» в тот же день встретится с «Куньлунь Ред Стар».