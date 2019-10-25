«Металлург» продлил победную серию

Василий Кошечкин
КХЛ
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.
Голы на свой счет записали Алексей Береглазов, Брэндон Козун и Максим Матушкин.
Вратарь гостей Василий Кошечкин отметился шат-аутом.
Клуб из Екатеринбурга потерпел шестое поражение подряд, а «Магнитка» продлила победную серию до четырех матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Береглазов — 1 (бол., Любимов, Паршин), 19:15 — 0:1. Козун — 6 (Расмуссен), 36:40 — 0:2. Матушкин — 2 (Козун, Расмуссен), 55:43 — 0:3Вратари: Коварж — КошечкинШтраф: 2 — 4Броски: 38 (13+12+13) — 15 (6+7+2)
В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает восьмое место (22 очка), а «Автомобилист» — девятое (22 очка). 0