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    «Металлург» продлил победную серию

    Хоккей КХЛ Автомобилист Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    «Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Василий Кошечкин
    Василий Кошечкин

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

    Голы на свой счет записали Алексей Береглазов, Брэндон Козун и Максим Матушкин.

    Вратарь гостей Василий Кошечкин отметился шат-аутом.

    Клуб из Екатеринбурга потерпел шестое поражение подряд, а «Магнитка» продлила победную серию до четырех матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Береглазов — 1 (бол., Любимов, Паршин), 19:15 — 0:1. Козун — 6 (Расмуссен), 36:40 — 0:2. Матушкин — 2 (Козун, Расмуссен), 55:43 — 0:3Вратари: Коварж — КошечкинШтраф: 2 — 4Броски: 38 (13+12+13) — 15 (6+7+2)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает восьмое место (22 очка), а «Автомобилист» — девятое (22 очка). 0

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