СКА по буллитам уступил «Нефтехимику»

Питерскийпо буллитам проиграл нижнекамскому(2:3 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За нижнекамцев шайбы забросили Зак Митчелл и Зият Пайгин. Решающий бросок также на счету Зака Митчелла.

В составе питерского клуба отличились Максим Карпов и Наиль Якупов.

СКА продлил серию поражений до четырех матчей. Для «Нефтехимика» эта победа стала четвертой кряду.

В следующем матче подопечные Алексея Кудашова сыграют с «Локомотивом», а «Нефтехимик» отправится к «Северстали».