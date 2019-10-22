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    СКА по буллитам уступил «Нефтехимику»

    Хоккей КХЛ Нефтехимик СКА Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА по буллитам проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    За нижнекамцев шайбы забросили Зак Митчелл и Зият Пайгин. Решающий бросок также на счету Зака Митчелла.

    В составе питерского клуба отличились Максим Карпов и Наиль Якупов.

    СКА продлил серию поражений до четырех матчей. Для «Нефтехимика» эта победа стала четвертой кряду.

    В следующем матче подопечные Алексея Кудашова сыграют с «Локомотивом», а «Нефтехимик» отправится к «Северстали».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Митчелл — 5 (Порядин, Уайт), 2:58 — 0:1. Карпов — 4 (бол., Ткачев, Токранов), 31:29 — 1:1. Якупов — 4, 43:15 — 2:1. Пайгин — 3 (бол., Уайт), 46:01 — 2:2Победный буллит: МитчеллВратари: Самонов — ШарыченковБроски: 31 (7+7+15+2) — 17 (6+6+4+1)Штраф: 13 — 11
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