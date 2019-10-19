ЦСКА всухую переиграл «Трактор»

Московскийодержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

На 25-й минуте Иван Телегин вывел «армейцев» вперед. На 51-й минуте Иржи Секач удвоил преимущество «красно-синих».

Победную точку за две минуты до финальной сирены поставил Михаил Григоренко, которому ассистировал Секач.

Для «армейцев» эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Телегин — 3 (Слепышев, Светлаков), 24:31 — 1:0. Секач — 7 (Телегин, Вей), 50:57 — 2:0. Григоренко — 6 (Секач), 58:12 — 3:0Вратари: Сорокин — ДемченкоШтраф: 2 — 6Броски: 26 (7+11+8) — 21 (5+9+7)

ЦСКА занимает первое место в Западной конференции (33 очка). «Трактор» — восьмой на Востоке (18 очков). 0