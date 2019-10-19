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    ЦСКА всухую переиграл «Трактор»

    КХЛ ЦСКА Трактор Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА одержал победу над «Трактором» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты ЦСКА
    Хоккеисты ЦСКА

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

    На 25-й минуте Иван Телегин вывел «армейцев» вперед. На 51-й минуте Иржи Секач удвоил преимущество «красно-синих».

    Победную точку за две минуты до финальной сирены поставил Михаил Григоренко, которому ассистировал Секач.

    Для «армейцев» эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Телегин — 3 (Слепышев, Светлаков), 24:31 — 1:0. Секач — 7 (Телегин, Вей), 50:57 — 2:0. Григоренко — 6 (Секач), 58:12 — 3:0Вратари: Сорокин — ДемченкоШтраф: 2 — 6Броски: 26 (7+11+8) — 21 (5+9+7)

    ЦСКА занимает первое место в Западной конференции (33 очка). «Трактор» — восьмой на Востоке (18 очков). 0

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