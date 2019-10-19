«Адмирал» по-волевому обыграл «Северсталь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ во Владивостокеодержал победу надсо счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).

В составе победителей четыре (2+2) очка набрал Денис Вихарев, по три (1+2) балла у Маркуса Юнга и Мартина Бакоша.

Для «Адмирала» сегодняшняя победа стала шестой в последних семи матчах. «Северсталь» же потерпела пятое поражение в последних семи играх. Отметим, что «Северсталь» впервые за пять матчей уступила «Адмиралу».

23 октября «Адмирал» у себя дома примет московское «Динамо», «Северсталь» днем позже на своей площадке встретится с «Нефтехимиком».