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    «Адмирал» по-волевому обыграл «Северсталь»

    КХЛ Адмирал Северсталь Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ во Владивостоке «Адмирал» одержал победу над «Северсталью» со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей четыре (2+2) очка набрал Денис Вихарев, по три (1+2) балла у Маркуса Юнга и Мартина Бакоша.

    Для «Адмирала» сегодняшняя победа стала шестой в последних семи матчах. «Северсталь» же потерпела пятое поражение в последних семи играх. Отметим, что «Северсталь» впервые за пять матчей уступила «Адмиралу».

    23 октября «Адмирал» у себя дома примет московское «Динамо», «Северсталь» днем позже на своей площадке встретится с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
    Голы: Вихарев — 5 (бол., Бакош, Юнг), 2:40 — 1:0. Трубачев — 3 (Гераськин, Хабаров), 7:19 — 1:1. Хохлов — 3 (Лапенков, Грачев), 26:45 — 1:2. Лишка — 6 (Якимов, Монахов), 28:54 — 1:3. Бакош — 6 (бол., Юнг, Вихарев), 36:39 — 2:3. Вихарев — 6, 42:54 — 3:3. Коннов — 1 (В. Стрельцов, А. Стрельцов), 54:06 — 4:3. Юнг — 5 (бол., Вихарев, Бакош), 59:15 — 5:3Вратари: Олкинуора — ПодъяпольскийШтраф: 10-10Броски: 28 (11+8+9) — 31 (9+11+11)
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