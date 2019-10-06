«Амур» на выезде победил «Сочи»

В составе победителей шайбы забросили Ондржей Витасек и Томаш Зогорна. У «Сочи» отличился Никита Точицкий.
«Сочи» располагается на девятом месте в Западной конференции КХЛ, «Амур» поднялся на десятую строчку в Восточной.
Следующий матч «Сочи» проведет против «Йокерита», а «Амур» встретится с ЦСКА. Обе встречи пройдут 8 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Витасек — 2 (бол., Йордан, Т. Зогорна), 32:55 — 0:1. Точицкий — 4 (бол., Бертильссон, Росен), 37:26 — 1:1. Т. Зогорна — 3 (бол., Голубев), 48:45 — 1:2Вратари: Шикин (59:17) — АликинШтраф: 14 — 12Броски: 31 (9+16+6) — 17 (3+7+7)