«Амур» на выезде победил «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду уступил хабаровскому— 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

В составе победителей шайбы забросили Ондржей Витасек и Томаш Зогорна. У «Сочи» отличился Никита Точицкий.

«Сочи» располагается на девятом месте в Западной конференции КХЛ, «Амур» поднялся на десятую строчку в Восточной.

Следующий матч «Сочи» проведет против «Йокерита», а «Амур» встретится с ЦСКА. Обе встречи пройдут 8 октября.