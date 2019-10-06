«Ак Барс» победил «Динамо» в Минске

Трансферный дайджест. 24-30 сентября

Продолжит ли «Манчестер Юнайтед» борьбу за хорватского форварда, уйдет ли Виллиан из «Челси», переедет ли Ибрагимович в Южную Америку и другие трансферные новости последних дней