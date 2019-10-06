«Ак Барс» победил «Динамо» в Минске

В составе победителей дубль оформил Артем Галимов. Также отличились Станислав Галиев и Данис Зарипов.
У проигравших отличились Франсис Паре и Теему Пулккинен.
«Ак Барс» довел победную серию до пяти игр. Команда с 22 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Минчане с 15 очками идут на 6-й позиции на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
Голы: Зарипов — 4 (Юдин), 21:10 — 0:1. Э. Галимов — 4 (Журавлев, Педан), 25:51 — 0:2. Паре — 4 (А. Костицын, Дерябин), 37:18 — 1:2. Ар. Галимов — 3 (Галиев, Викстранд), 48:37 — 1:3. Галиев — 3 (бол., Зарипов, Яруллин), 51:41 — 1:4. Пулккинен — 9 (Шор, Мартынов), 58:43 — 2:4Вратари: Осипков (58:43) — РейдеборнБроски: 30 (8+13+9) — 36 (11+11+14)Штраф: 22 — 6