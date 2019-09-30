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    «Ак Барс» возглавил Восточную конференцию

    КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Ак Барса»
    Хоккеисты «Ак Барса»

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

    Голы у хозяев забили Эмиль Галимов (29 минута), Джастин Азеведо (37) и Андрей Педан (45).

    У «Нефтехимика» отличились Денис Казионов (31) и Мэтт Уайт (52).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
    Голы: Э. Галимов — 2 (Викстранд, Ткачев), 28:26 — 1:0. Казионов — 2, 30:46 — 1:1. Азеведо — 4 (Кормье, Яруллин), 36:04 — 2:1. Педан — 3 (Ткачев, Фрэттин), 44:11 — 3:1. Уайт — 3 (Мерфи, Митчелл), 51:32 — 3:2Вратари: Билялов — Барулин (58:52)Штраф: 8 — 6Броски: 29 (6+16+7) — 28 (7+10+11)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» вышел на первое место (18 очков), «Нефтехимик» идет девятым (12 очков). 0

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