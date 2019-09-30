«Адмирал» по буллитам обыграл «Сибирь»

дома в серии буллитов обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).

Александр Шаров своим голом вывел «Сибирь» вперед на 19-й минуте игры. В середине второго периода Юсо Пуустинен увеличил преимущество гостей в счете. «Адмирал» отыгрался в самой концовке встречи: шайбы на 58-й и 59-й минутах забросили Шон Лалонд и Адам Альмквист сответственно.

В серии послематчевых штрафных бросков три хоккеиста «Адмирала» сумели забить, «Сибирь» ответила лишь одним точным броском.

Благодаря победе «Адмирал» с 12 очками переместился на 8-ю позицию в Восточной конференции. «Сибирь» с 13 очками находится на 6-й строчке.

2 октября команды проведут еще одну встречу во Владивостоке.