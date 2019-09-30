«Адмирал» по буллитам обыграл «Сибирь»

Фрагмент матча
ХК «Адмирал»
Александр Шаров своим голом вывел «Сибирь» вперед на 19-й минуте игры. В середине второго периода Юсо Пуустинен увеличил преимущество гостей в счете. «Адмирал» отыгрался в самой концовке встречи: шайбы на 58-й и 59-й минутах забросили Шон Лалонд и Адам Альмквист сответственно.
В серии послематчевых штрафных бросков три хоккеиста «Адмирала» сумели забить, «Сибирь» ответила лишь одним точным броском.
Благодаря победе «Адмирал» с 12 очками переместился на 8-ю позицию в Восточной конференции. «Сибирь» с 13 очками находится на 6-й строчке.
2 октября команды проведут еще одну встречу во Владивостоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шаров — 1 (Хабаров, Сятери), 18:17 — 0:1. Пуустинен — 4 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 29:27 — 0:2. Лалонд — 2 (бол., Юнг), 57:34 — 1:2. Альмквист — 2 (Бакош, Юнг), 58:39 — 2:2Победный буллит: АльмквистВратари: Олкинуора (58:20 — 58:39) — СятериШтраф: 13-13Броски: 26 (9+8+7+2) — 28 (12+10+5+1)