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    «Адмирал» по буллитам обыграл «Сибирь»

    КХЛ Адмирал Сибирь
    «Адмирал» дома в серии буллитов обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Александр Шаров своим голом вывел «Сибирь» вперед на 19-й минуте игры. В середине второго периода Юсо Пуустинен увеличил преимущество гостей в счете. «Адмирал» отыгрался в самой концовке встречи: шайбы на 58-й и 59-й минутах забросили Шон Лалонд и Адам Альмквист сответственно.

    В серии послематчевых штрафных бросков три хоккеиста «Адмирала» сумели забить, «Сибирь» ответила лишь одним точным броском.

    Благодаря победе «Адмирал» с 12 очками переместился на 8-ю позицию в Восточной конференции. «Сибирь» с 13 очками находится на 6-й строчке.

    2 октября команды проведут еще одну встречу во Владивостоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Шаров — 1 (Хабаров, Сятери), 18:17 — 0:1. Пуустинен — 4 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 29:27 — 0:2. Лалонд — 2 (бол., Юнг), 57:34 — 1:2. Альмквист — 2 (Бакош, Юнг), 58:39 — 2:2Победный буллит: АльмквистВратари: Олкинуора (58:20 — 58:39) — СятериШтраф: 13-13Броски: 26 (9+8+7+2) — 28 (12+10+5+1)
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