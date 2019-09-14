«Витязь» по буллитам обыграл «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ подольскийна своем льду победил по буллитам новосибирскую— 3:2 ПБ.

В составе хозяев шайбы забросили Александр Шевченко (29-я минута) и Илья Шинкевич (49). Победная шайба на счету Павла Чернова.

За остей отличились Дмитрий Саюстов (10) и Андрей Ермаков (36).

После этой победы «Витязь» остался на первой строчке в Западной конференции, «Сибирь» занимает шестое место на Востоке.