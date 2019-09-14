«Витязь» по буллитам обыграл «Сибирь»

В составе хозяев шайбы забросили Александр Шевченко (29-я минута) и Илья Шинкевич (49). Победная шайба на счету Павла Чернова.
За остей отличились Дмитрий Саюстов (10) и Андрей Ермаков (36).
После этой победы «Витязь» остался на первой строчке в Западной конференции, «Сибирь» занимает шестое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Саюстов — 1 (Миловзоров, Логинов), 9:10 — 0:1. Шевченко — 1 (Ержабек), 28:18 — 1:1. Ермаков — 1 (Пелтола), 35:07 — 1:2. Шинкевич — 1 (Лаюнен, Гребенщиков), 48:56 — 2:2Победный буллит: ЧерновВратари: Ежов — Сятери (Красиков, 65:00)Броски: 42 (11+15+15+1) — 28 (13+8+3+4)Штраф: 6 — 12