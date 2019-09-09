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    Крикунов: Так проигрывать неприятно вдвойне

    Динамо Витязь КХЛ
    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с «Витязем» (1:4).

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Неприятно проигрывать, а так, как проиграли мы сегодня, неприятно вдвойне проигрывать. К сожалению, только один гол забили сегодня, да и то при игре в большинстве.

    А при игре "пять на пять" ничего не забили, а с одним голом выиграть практически невозможно. Почему так произошло? Будем разбираться.

    Не знаю, что происходит с первыми периодами. Не можем понять. Вроде и разминку поменяли, по-другому готовимся. Но, как видите, всё никак до игроков не может дойти, что играть нужно с первой минуты.

    Алексеев и Брюквин не играют, потому что плохо работают на тренировках? Нет-нет-нет. Брюквин, во-первых, был у нас травмирован.

    Сейчас он здоров, и у них даже сегодня был шанс сыграть. Но решили, что вроде как победный состав не меняют. К сожалению, был прав, когда предлагал поменять состав.

    Кругловым довольны. Нормально он у нас играет. Ещё Михайлов у нас есть, обычно они играют молодой тройкой Круглов — Муранов — Михайлов.

    Два периода Круглов холодным отсидел и нормально вошёл в игру. Индрашис не может набрать форму после сотрясения. Надо готовить его», — передаёт слова Крикунова «Чемпионат». 0

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