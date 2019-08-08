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    «Авангард» обыграл СКА в матче Sochi Hockey Open

    КХЛ Авангард СКА
    Омский «Авангард» одержал уверенную победу над питерским СКА (4:1) в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    За омичей шайбы забросили Валентин Пьянов, Сергей Шумаков, Денис Зернов и Павел Дедунов. В составе питерской команды отличился Алексей Бывальцев.

    «Авангард» набрал первые очки на турнире, до этого команда потерпела три поражения. СКА в четырех матчах одержал лишь одну победу.

    Победителем соревнований стал «Сочи», победивший во всех четырех встречах.

    Sochi Hockey Open
    СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Пьянов — 2 (Стась), 2:09 — 0:1. Бывальцев — 1, 6:35 — 1:1. Шумаков — 2 (Дедунов), 9:51 — 1:2. Зернов — 1 (Чудинов, Андригетто), 14:24 — 1:3. Дедунов — 2 (п.в., Емелин), 58:46 — 1:4Вратари: Налимов (57:49 — 58:46, 59:36) — СудницинБроски: 18 (5+7+6) — 16 (8+4+4)Штраф: 10 — 24
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