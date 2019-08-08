«Авангард» обыграл СКА в матче Sochi Hockey Open

Омскийодержал уверенную победу над питерским(4:1) в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи.

За омичей шайбы забросили Валентин Пьянов, Сергей Шумаков, Денис Зернов и Павел Дедунов. В составе питерской команды отличился Алексей Бывальцев.

«Авангард» набрал первые очки на турнире, до этого команда потерпела три поражения. СКА в четырех матчах одержал лишь одну победу.

Победителем соревнований стал «Сочи», победивший во всех четырех встречах.