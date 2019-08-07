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    Голубович: Надеюсь, что ребята не допустят недонастроя на матч против Словакии

    Сборная России Сборная Швеции
    Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович поделился впечатлениями после победы над Швецией на Кубке Глинки (3:0).

    Россия — Швеция
    Россия — Швеция

    «Любая победа важна, в том числе в психологическом плане, я думаю, что ребята это очень хорошо это понимают.

    Первый период был полностью за нами, во втором такого подавляющего преимущества не было, а третьем сумели добиться нужного результата.

    Не скажу, что я, как тренер, принципиально изменил что-то в третьем периоде. Но ребята, по нашей просьбе, поменяли что-то у себя в головах — стали правильнее выполнять игровое задание. От этого пошла инициатива и, как следствие, голы.

    Шведы молодцы? Надо отдать им должное, они показали хорошую игру. Правда, в начале первого периода начали излишне агрессивно, но потом справились со своими эмоциями.

    Очень надеюсь, что ребята не допустят недонастроя на матч против Словакии. Собираюсь очень серьезно с ними об этом поговорить.

    Что касается завтрашней раскатки, то она будет не для всех. Как уже говорил, сон восстанавливает лучше всего, именно это и нужно команде сейчас при таком графике», — приводит слова тренера пресс-служба ФХР. 0

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