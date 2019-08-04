Кудашов: Третий период можно занести в актив, команда начала двигаться

Главный тренер СКАподвел итог матча против(1:2) на подготовительном турнире

«Третий период можно занести в актив. Команда начала двигаться. Это было то, что мы бы хотели видеть. Мы поняли, в каком направлении двигаться. Нам есть над чем подумать.

Токранов, Хафизуллин и Белов не приехали в Сочи. Токранов может начать тренироваться в конце августа. Надеемся, что все они будут готовы к началу сезона», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

В следующем матче турнира хоккеисты СКА сыграют против рижского «Динамо». Встреча состоится 5 августа. 0