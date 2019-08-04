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    Кудашов: Третий период можно занести в актив, команда начала двигаться

    СКА Сочи КХЛ
    Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог матча против «Сочи» (1:2) на подготовительном турнире Sochi Hockey Open.

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    «Третий период можно занести в актив. Команда начала двигаться. Это было то, что мы бы хотели видеть. Мы поняли, в каком направлении двигаться. Нам есть над чем подумать.

    Токранов, Хафизуллин и Белов не приехали в Сочи. Токранов может начать тренироваться в конце августа. Надеемся, что все они будут готовы к началу сезона», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче турнира хоккеисты СКА сыграют против рижского «Динамо». Встреча состоится 5 августа. 0

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